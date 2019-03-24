Футбол
Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матчеГазета.Ru вчера в 19:15
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Национальный стадион
Кайриан Нвоко
|13′
|33′
Рене Йонсен
Кайриан Нвоко
|36′
Стив Борг
|61′
Андрей Агиус
|62′
Хуан Корбалан
Зак Мускат
|63′
|68′
Сальви Ватинхаммар
Кай Лео Барталсстову
Майкл Мифсуд
Джозеф Церафа
|72′
|72′
Рене Йонсен
Клеминт Ольсен
Стив Борг
|77′
|79′
Рогви Бальдвинссон
Арни Фредериксберг
Роуэн Мускат
Джон Минтофф
|85′
|86′
Кай Лео Барталсстову
Хенри Бонелло
|90′+8′
|90′+8′
Якуп Людвиг Томсен
|90′+9′
Халлур Ханссон
|90′+9′
Гилли Соренсен
Мальта
Расстановка 4‑3‑3
1
Бонелло
4
Борг
2
Каруана
5
Агиус
7
Мбонг
16
Минтофф
6
Джуллаумьер
8
Фенек
22
Мускат
10
Нвоко
19
Церафа
1
Нильсен
9
Соренсен
4
Грегерсен
15
Феро
3
Давидсен
7
Барталсстову
17
Фредериксберг
8
Ольсен
6
Ханссон
11
Ольсен
19
Людвиг Томсен
Фарерские острова
Расстановка 4‑5‑1
Примечательно, что в последний раз в официальном домашнем матче сборная Мальты одерживала победу 13 лет назад - в 2006 году команде покорилась сборная Венгрии со счетом 2:1. Это шестая победа мальтийцев в 205 официальных встречах и первая с 2013 года.
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