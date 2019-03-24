Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матчеГазета.Ru 19:15

Примечательно, что в последний раз в официальном домашнем матче сборная Мальты одерживала победу 13 лет назад - в 2006 году команде покорилась сборная Венгрии со счетом 2:1. Это шестая победа мальтийцев в 205 официальных встречах и первая с 2013 года.

Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матче

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