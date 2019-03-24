Футбол

Впервые за 13 лет Мальта победила в домашнем официальном матчеГазета.Ru 19:15

Мальта — Фарерские острова
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Национальный стадион
Кайриан Нвоко
13′
33′
Рене Йонсен
Кайриан Нвоко
36′
Стив Борг
61′
Андрей Агиус
62′
Хуан Корбалан
Зак Мускат
63′
68′
Сальви Ватинхаммар
Кай Лео Барталсстову
Майкл Мифсуд
Джозеф Церафа
72′
72′
Рене Йонсен
Клеминт Ольсен
Стив Борг
77′
79′
Рогви Бальдвинссон
Арни Фредериксберг
Роуэн Мускат
Джон Минтофф
85′
86′
Кай Лео Барталсстову
Хенри Бонелло
90′+8′
90′+8′
Якуп Людвиг Томсен
90′+9′
Халлур Ханссон
90′+9′
Гилли Соренсен
Примечательно, что в последний раз в официальном домашнем матче сборная Мальты одерживала победу 13 лет назад - в 2006 году команде покорилась сборная Венгрии со счетом 2:1. Это шестая победа мальтийцев в 205 официальных встречах и первая с 2013 года.
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