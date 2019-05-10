Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страныГазета.Ru 19:15

Валенсия — Арсенал
2 – 4
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, сегодня
Стадион «Месталья»
Кевин Гамейро
11′
17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
38′
Хосе Луис Гайя
43′
50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
56′
Кевин Гамейро
58′
62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
63′
Месут Озил
69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
71′
Родриго Морено
Санти Мина
71′
80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
90′+2′
90′+2′
Александр Ляказетт
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт". В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде, сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые в полуфинале обыграли "Барселону" и "Аякс".
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