Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страныГазета.Ru 19:15

В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт". В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде, сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые в полуфинале обыграли "Барселону" и "Аякс".

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страны

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