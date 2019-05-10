Футбол

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы одной страныГазета.Ru вчера в 19:15

Валенсия — Арсенал
2 – 4
Матч завершён
Лига Европы, Полуфинал, вчера
Стадион «Месталья»
Кевин Гамейро
11′
17′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Эсекьель Гарай
38′
Хосе Луис Гайя
43′
50′
Александр Ляказетт
Кристиано Пиччини
Карлос Солер
56′
Кевин Гамейро
58′
62′
Месут Озил
Генрих Мхитарян
63′
Месут Озил
69′
Пьер-Эмерик Обамеянг
71′
Сеад Колашинац
Шкодран Мустафи
Гонсалу Гедеш
Ферран Торрес
71′
Родриго Морено
Санти Мина
71′
80′
Лукас Торрейра
Маттео Гендузи
88′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Габриэл Паулиста
90′+2′
90′+2′
Александр Ляказетт
В сезоне-2018/19 впервые в истории в финалы Лиги Чемпионов и Лиги Европы вышли команды, которые представляют одну страну, сообщает "Советский спорт". В финале Лиги чемпионов, который состоится 1 июня в Мадриде, сыграют "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", которые в полуфинале обыграли "Барселону" и "Аякс".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы

Эхо Москвы01:49

Почему английские финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы – уникальная история

Чемпионат01:30

Триумф АПЛ! Еврокубки собрали британцы

Soccer.ruвчера в 19:15

Королева – Англия! Такого не было ни у Испании, ни у Италии, ни у кого!

Советский спортвчера в 18:22

Впервые в истории в еврокубках состоятся два английских финала

Матч ТВвчера в 17:51

Финалисты Лиги Европы имеют больший коэффициент УЕФА, чем финалисты Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс00:44

В Лиге Европы тоже будет английский финал, но здесь больше футбола и меньше шоу, чем в Лиге чемпионов

Спорт день за днемвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Происшествия

В Москве скончался Сергей Доренко

Обновлено вчера в 13:21
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Ранее в украинской Нацполиции заявили, что только согласно поданным заявкам на территории Украины 9 мая свыше 600 тысяч человек планируют принять участие в праздничных мероприятиях по случаю Дня Победы, в том числе в акции "Бессмертный полк".
Обновлено вчера в 06:06
Шоу-бизнес

Татьяна Арнтгольц воссоединилась с бывшим мужем ради дочери

Недавно Жидков удивил поклонников, выложив сторис в своем Instagram — на нем он «воссоединился» с Татьяной Арнтгольц ради Марии.
Обновлено в 01:22
Происшествия

Очевидец рассказал об обстоятельствах смерти Доренко

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

На базе в Калифорнии морской пехотинец погиб в ходе учений

По меньшей мере один солдат морской пехоты США погиб, шестеро пострадали при инциденте на базе морской пехоты "Кэмп-Пендлтон" в американском штате Калифорния, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на военное командование.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Певица Катя Лель снова увидела НЛО

Известная российская певица Катя Лель заявила, что снова увидела НЛО.
Обновлено в 02:11
Политика

Австрийский министр высказалась в поддержку «Северного потока — 2»

Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток — 2". Об этом в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (пятничный выпуск) заявила министр экономики страны Маргарет Шрамбок, выдержки из материала приводит онлайн-издание Hasepost.
Обновлено вчера в 23:05
Политика

Минфин США заподозрил Россию в манипулировании валютой

Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению Вашингтона, манипулируют своей валютой для достижения торговых преимуществ, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:40
Политика

Огромный таракан залез на президента Филиппин во время его выступления

Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

В Афганистане группа детей подорвалась на фугасе

Обновлено в 01:30
Общество

Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

Компания AirHelp представила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний.
Обновлено в 00:51
Происшествия

Источник рассказал о причине смерти Сергея Доренко

Источник отметил, что точная причина смерти Доренко станет известна только после вскрытия.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Виновников пожаров в Иркутской области ищут через сотовых операторов

"Для установления виновных лиц направлены запросы операторам сотовой связи для определения места положения владельцев мобильных телефонов, сопоставимых с очагами лесных пожаров", - говорится в сообщении.
Обновлено в 00:54
Политика

Трамп назвал худшего в истории директора ФБР

Президент США Дональд Трамп назвал экс-директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми худшим руководителем за всю историю ведомства.
Обновлено в 02:09
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Оно 2»

Pictures опубликован официальный тизер-трейлер художественного фильма "Оно 2", продолжения ремейка экранизации одноименного романа "короля ужасов" Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году и ставшего большим жанровым событием.
Обновлено вчера в 15:11
Хоккей

Все билеты на матчи ЧМ с участием сборной России по хоккею проданы

Все билеты на матчи сборной России по хоккею в рамках группового этапа чемпионата мира - 2019 в Словакии проданы.
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Садальский назвал отравление возможной причиной смерти Доренко

Знаменитый российский актер театра и кино Станислав Садальский выразил свое мнение относительно кончины Сергея Доренко.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

США арестовали судно КНДР за обход санкций

Власти Соединенных Штатов арестовали северокорейский сухогруз Wise Honest по обвинению в нарушении международного режима санкций против КНДР, передает ТАСС со ссылкой на американский минюст.
Обновлено вчера в 14:45
Кино

Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с кассовым успехом «Мстителей»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel и её главу Кевина Файги после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Титаник» по сборам в мировом прокате.
Обновлено вчера в 04:01
Финансы

Обвал рубля произойдет в ближайшие дни

Российская валюта ослабеет сразу после майских праздников, так как вблизи летнего сезона спрос на иностранную валюту повышается, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено в 00:39
Культура

На Украине показали концерт «Победа. Одна на всех»

Известный украинский тенор Владимир Гришко открыл концертную программу песней композитора Давида Тухманова "День Победы", которую присутствующие в зале слушали стоя.
Обновлено вчера в 16:51
Футбол

«Барселона» вновь попытается приобрести Гризманна

По информации Le Parisien, после вылета из Лиги чемпионов клуб вновь попытается купить 28-летнего футболиста "матрасников".
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес

Игорь Николаев рассказал, как чуть не погиб вместе с Аллой Пугачевой

Российский музыкант Игорь Николаев рассказал об удивительном случае из своей жизни.
Обновлено в 02:04
Общество

Диетологи назвали простой способ сбросить лишний вес к лету

Согласно результатам исследований, люди, которые прибегли к такому способу сбросить вес, получали в каждый прием пищи на 40 калорий меньше остальных.
Обновлено вчера в 01:36
Шоу-бизнес

Бывшая жена Глушакова изменяла ему с адвокатом Дениса Пака

Оказалось, что Дарья уже давно состоит в отношениях с Геннадием Удуняном, который является адвокатом чиновника Дениса Пака, пострадавшего в драке с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

Виторган призвал отказаться от празднования Дня Победы

Максим Виторган призвал отказаться от широкого празднования Дня Победы, поскольку, по мнению актера, нынешнему поколению отмечать "уже нечего".
Обновлено вчера в 19:55
Авто

Названы 10 самых продаваемых дизельных SUV в России

Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес

Виктор Дробыш признался, что недооценивал музыкальный талант дочери Валерии

В эксклюзивном видеоинтервью для «Вокруг ТВ» Виктор Дробыш рассказал о том, что он думает о наследниках знаменитых родителей.
Обновлено 08 мая в 15:28
Происшествия

Сергей Доренко погиб в Москве после ДТП

Соболезнования родственникам Доренко в Twitter выразил мэр Москвы Сергей Собянин, назвавший его «неравнодушным человеком, любившим столицу и погибшем на вираже».
Обновлено вчера в 13:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное