Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы из одной страныСпорт-Экспресс вчера в 18:03

"Челси" по пенальти переиграл "Айнтрахт", а "Арсенал" выиграл у "Валенсии" в ответных матчах 1/2 финала Лиги Европы. Таким образом, в финале сыграют два английских клуба. Как сообщает Opta, впервые в истории в финалах Лиги чемпионов и Лиги Европы сыграют четыре клуба из одной страны.

Впервые в истории в финалах еврокубков сыграют клубы из одной страны

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