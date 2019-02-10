Футбол

Впервые в истории на матчи Лиги чемпионов назначены видеоассистентыСпорт-Экспресс 06:31

Рома — Порту
12 февраля
в 15:00
Лига чемпионов, 1/8 Финала
Стадион «Олимпико»
Стали известны арбитры, которые буду обслуживать матчи 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" и "Рома" - "Порту". Впервые в истории турнира на матч были видеоассистенты. "Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" Главный арбитр: Даниэле Орсато Ассистенты арбитра: Фабиано Прети, Алессандро Костанцо.
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VAR дебютирует на матчах 1/8 финала Лиги чемпионов

Вести.Ru07:27

Известны судьи матчей «МЮ» - «ПСЖ» и «Рома» - «Порту»

Евро-футбол.ру08:02

УЕФА впервые назначил видеоассистентов рефери на матчи Лиги чемпионов

Sport24.ru07:00

На матчи «МЮ» — «ПСЖ» и «Рома» — «Порту» в ЛЧ назначены видеоассистенты арбитров

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Впервые в истории на матчи Лиги чемпионов назначены видеоассистенты

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Матч «МЮ» – «ПСЖ» обслужит итальянский судья Орсато. Впервые на игру ЛЧ назначены видеоассистенты арбитра

Sports.ru05:33
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Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
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