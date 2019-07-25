Финансы

Впервые с весны 2018 года курс евро опустился ниже 70 рублейМонаВиста вчера в 10:15

По данным Московской биржи на 16:00 мск курс доллара составил 63,02 рубля (- 28 копеек), евро 69,96 рубля (-54 копейки). Эксперты комментируют подорожание рубля как следствие пика налоговых выплат, спроса на гособлигации, "импорта оптимизма из Франции" и заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла.
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Торги европейской валюты прошли с ажиотажным спросом

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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:59, Вашингтон
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