Финансы
Впервые с весны 2018 года курс евро опустился ниже 70 рублейМонаВиста вчера в 10:15
По данным Московской биржи на 16:00 мск курс доллара составил 63,02 рубля (- 28 копеек), евро 69,96 рубля (-54 копейки). Эксперты комментируют подорожание рубля как следствие пика налоговых выплат, спроса на гособлигации, "импорта оптимизма из Франции" и заявления главы ФРС США Джерома Пауэлла.
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Обновлено в 06:37
Политика
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Fox: Иран произвел запуск баллистической ракеты
Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности. Об этом сообщил в четверг телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 19:48
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