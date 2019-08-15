Финансы

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубляВедомости 07:22

Последний раз за евро давали более 74 руб. еще в начале апреля. Курс рубля падает второй день подряд – за среду доллар и евро подорожали на 1,09 руб. и 1,02 руб. соответственно.
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Курс евро составил 74 рубля впервые с 1 апреля

Газета.Ru06:21

Курс евро впервые с начала апреля превысил 74 руб

РБК06:54

Курс евро на Мосбирже превысил 74 рубля впервые с 1 апреля

ТАСС06:32

Курс евро впервые с апреля превысил 74 рубля

Ведомости07:22

Курс евро превысил 74 рубля впервые с апреля

RT на русском06:16

Евро впервые с 1 апреля превысил отметку в 74 рубля

Интерфакс06:37

Курс доллара поднялся выше 66 рублей впервые с мая

РИА Новостивчера в 11:20
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 08:41, Ашберн
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На территории Московского Кремля в ходе строительных работ найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны.
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На севере Норвегии зафиксировали радиоактивный йод в воздухе

На севере Норвегии ядерный регулятор обнаружил радиоактивный йод в воздухе.
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Общество

Назван размер справедливой зарплаты в России

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Суд перевёл фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Мосгорсуд принял решение перевести партнёра инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора гражданина Франции Филиппа Дельпаля, который обвиняется в мошенничестве, под домашний арест.
Обновлено в 07:38
Кино

Вышел русский трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью

В Сети появился дублированный трейлер сериала «Почему женщины убивают» с Люси Лью, Александрой Даддарио и Сэди Кальвано в главных ролях.
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Лавров оценил ситуацию с подписанием мирного договора с Японией

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Из-за угрозы занесения африканской чумы свиней в Хабаровском крае ввели режим ЧС.
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Под Омском нашли живым пропавшего ребенка

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По словам Ходорковского, группа сфокусируется на экспертизе и поддержке инициатив граждан, планирующих провести конституционную акцию прямого действия: митинг, пикет, шествие и забастовку.
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Как сообщила 18-я эскадрилья службы контроля космического пространства ВВС США (SPCS), третья ступень ракеты Ariane 4 взорвалась на орбите нашей планеты 22 июля примерно в 12:17 по московскому времени.
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Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей страны, составленный журналом «Новое время».
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Скончался народный артист Валентин Воронин

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Киевский суд заочно арестовал бывшего главу МВД Захарченко

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему министру внутренних дел Виталию Захарченко, с 2014 году живущему в России.
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США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО

США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс.
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Креативным директором «Связного-Евросети» стал автор клипа Skibidi

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