Экономика

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевойМР7.ру вчера в 13:23

В годовом выражении инфляция в стране замедлилась до 4,7%. В России июньская инфляция впервые с 1991 года составила 0%. Такие данные приводит 8 июля Росстат.
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В 2019 году инфляция в РФ может быть ниже 4%

ПРАЙМ04:38

Невеселые сюрпризы инфляции в июне. Обобщение

Интерфаксвчера в 14:18

Переоценивать вклад хорошего урожая в инфляцию в РФ не стоит, потом тенденция может развернуться - ЦБ

Milknews.ruвчера в 02:36

ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7%

РБКвчера в 08:29

Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

ТАССвчера в 07:55

МЭР ожидает замедления годовой инфляции до 4,5-4,6% в июле

Finam.Ruвчера в 09:27

Эксперт назвал причину нулевой инфляции в июне

РИА Новостивчера в 09:29
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:13, Вашингтон
Политика

Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе

Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Обновлено в 05:04
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Авто

В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus

Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия

В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России

Обновлено вчера в 07:53
Интернет

Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений

Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика

В России поднимут акцизы на вино

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Технологии

Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика

Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции

Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Гаджеты

Apple вернула в App Store легендарную игру 11-летней давности

Купертинский гигант вернул в магазин игру Texas Hold’em — одну из первых игр для App Store. Конечно, Apple не просто вернула игру.
Обновлено в 03:44
Политика

NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста

В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.
Обновлено в 03:21
Общество

Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Общество

Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию

Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Политика

Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда

Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Происшествия

Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня

В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Финансы

Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре

США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Экономика

Минпромторг предложил субсидировать покупку деревянных домов

Обновлено в 03:48
Кино

Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»

Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие

«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли

Обновлено вчера в 17:59
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:15
Армия и оружие

Британский самолет-разведчик засекли у берегов Новороссийска

Обновлено в 02:45
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