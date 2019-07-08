Экономика
Впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевойМР7.ру вчера в 13:23
В годовом выражении инфляция в стране замедлилась до 4,7%. В России июньская инфляция впервые с 1991 года составила 0%. Такие данные приводит 8 июля Росстат.
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Политика
Лукашенко заявил об отсутствии планов объединить Белоруссию и Россию
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что вопрос объединения России и Белоруссии не обсуждается.
Обновлено в 04:41
Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Три участника ИГ осуждены за попытку теракта в московском регионе
Московский окружной военный суд во вторник вынес приговор трем сторонникам "Исламского государства" (запрещено в России) за участие в террористическом сообществе, попытку теракта и вербовку сторонников.
Обновлено в 03:57
Политика
Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера
12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Общество
Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности
Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Самым богатым среди чиновников и народных избранников в России по итогам 2018 года оказался основатель группы компаний «Владимирский стандарт», депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов.
Обновлено в 04:03
Авто
В Сети появились первые изображения обновленного Lada Largus
Незадолго до крупного обновления LADA Largus, которое состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит рестайлинговую версию модели.
Обновлено вчера в 04:30
Происшествия
В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России
Обновлено вчера в 07:53
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Экономика
В России поднимут акцизы на вино
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Обновлено в 03:41
Происшествия
Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей
Обновлено вчера в 20:41
Политика
Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине
В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Технологии
Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян
Главной причиной потери денег с банковских счетов стала беспечность граждан, сообщают "Известия" со ссылкой на доклад Центробанка.
Обновлено в 00:56
Политика
Нацсовет по телевидению Украины проведет проверку NewsOne
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку украинского телеканала NewsOne после попытки провести телемост Киев - Москва.
Обновлено в 04:54
Происшествия
Россия по решению ЕСПЧ должна будет выплатить 25 тысяч евро россиянке, которая пострадала из-за бездействия полиции
Жительнице Ульяновска Валерии Володиной пришлось покинуть страну из-за преследований бывшего молодого человека.
Обновлено в 04:31
Общество
Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Гаджеты
Apple вернула в App Store легендарную игру 11-летней давности
Купертинский гигант вернул в магазин игру Texas Hold’em — одну из первых игр для App Store. Конечно, Apple не просто вернула игру.
Обновлено в 03:44
Политика
NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста
В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.
Обновлено в 03:21
Общество
Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах
Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Общество
Стало известно о предложении Ассанжу сбежать в Россию
Испанское частное охранное агентство, которое занималось безопасностью посольства Эквадора в Великобритании в 2012-2018 годах, вело слежку за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.
Обновлено в 03:49
Политика
Сенатор от Челябинской области уходит из Совфеда
Зампред комитета Совфеда по регламенту Сергей Мамедов рассказал, что сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном превращении сенаторских полномочий.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Один из входов на станцию метро «Девяткино» закрыли из-за ливня
В Петербург вновь пришли сильные дожди. Очевидцы сообщили о том, что на станции метро "Девяткино" случилась серьезная протечка из-за дождя.
Обновлено в 04:11
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено вчера в 13:56
Кино
Сэмюэл Л. Джексон снимется с Крисом Роком в новой «Пиле»
Обновлено вчера в 12:28
Армия и оружие
«Элик» научит РЛС узнавать самолеты и корабли
Обновлено вчера в 17:59
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о новом иске «Газпрома»
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору «Газпрома» и «Нафтогазом» о цене поставок и объеме транзита российского газа.
Обновлено вчера в 21:15