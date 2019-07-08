Экономика
В России инфляция оказалась нулевой впервые с 1991 года9111.ru 12:50
В июне впервые с 1991 года инфляция в России составила 0%. В годовом выражении она замедлилась до 4,7%. Об этом свидетельствуют представленные Росстатом данные. В январе инфляция составляла 1%, в феврале - 0,4%, а затем стабилизировалась и на протяжении трех месяцев равнялась 0,3%.
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