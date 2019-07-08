В годовом выражении инфляция в стране замедлилась до 4,7%. В России июньская инфляция впервые с 1991 года составила 0%. Такие данные приводит 8 июля Росстат.

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевой

Политика Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.

Футбол «Урал» представил форму на новый сезон Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.

Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

Авто УАЗ «Патриот» получит новый двигатель Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».

Происшествия Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.

Политика Трамп отказался иметь дело с британским послом Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.

Общество В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.

Политика Российские туристы массово передумали ехать в Грузию Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.

Шоу-бизнес Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал» Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.

Общество Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий.

Футбол Балотелли заинтересовал полицию Итальянский нападающий Марио Балотелли попал в инцидент, связанный с полицией, сообщает Football Italia.

Общество В Грузии опасаются начала гражданской войны Выбор профессии не был случайным, его мама — Джульетта Вашакмадзе, является известной грузинской телеведущей, а отец работал режиссером по выпуску новостной телепрограммы.

Политика Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .

Политика В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».

Авто Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.

Авто Renault обновил Duster первого поколения Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.

Экономика Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске В своей книге с громким названием «Жанна» известный телеведущий Дмитрий Шепелев подробно рассказал, почему не сделал предложение своей возлюбленной, которая скончалась три года назад от рака мозга.

Происшествия Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.

Экономика Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.

Общество Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.

Происшествия Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.