Экономика

Впервые с 1991 года инфляция в России в июне оказалась нулевойМР7.ру 13:23

В годовом выражении инфляция в стране замедлилась до 4,7%. В России июньская инфляция впервые с 1991 года составила 0%. Такие данные приводит 8 июля Росстат.
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Годовая инфляция в России в июне опустилась до 4,7%

ТАСС07:55

Невеселые сюрпризы инфляции в июне. Обобщение

Интерфакс14:18

Эксперт назвал причину нулевой инфляции в июне

РИА Новости09:29

ЦБ отчитался о падении годовой инфляции до 4,7%

РБК08:29

Цены замерли

Российская газета15:52

МЭР ожидает замедления годовой инфляции до 4,5-4,6% в июле

Finam.Ru09:27

Переоценивать вклад хорошего урожая в инфляцию в РФ не стоит, потом тенденция может развернуться - ЦБ

Milknews.ru02:36
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 17:23, Вашингтон
Политика

Оскорбившего Путина грузинского телеведущего отстранили от работы

Грузинского телеведущего Георгия Габунию, который накануне в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина, отстранили от работы на два месяца.
Обновлено в 11:12
Футбол

Фелиш: «Хочу стать звездой в „Атлетико“»

Обновлено вчера в 06:11
Футбол

«Урал» представил форму на новый сезон

Екатеринбургский «Урал» представил новую игровую форму на сезон-2019/20. Новым техническим спонсором команды стала компания Adidas.
Обновлено в 07:36
Политика

В Тбилиси начались столкновения между митингующими

В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Авто

УАЗ «Патриот» получит новый двигатель

Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.
Обновлено в 15:24
Политика

Трамп отказался иметь дело с британским послом

Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Общество

В Вашингтоне частично затопило Белый дом и метро

Тысячи людей остались без электричества. Кроме того, вода затопила несколько станций метро, которые были временно закрыты для пассажиров.
Обновлено в 16:11
Политика

Российские туристы массово передумали ехать в Грузию

Российские туристы массово отменяют брони в отелях Грузии после скандала с журналистом телеканала «Рустави 2» Георгием Габуния.
Обновлено в 14:16
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за потерянный клад

Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»

Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40
Общество

Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте

Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий.
Обновлено в 12:10
Футбол

Балотелли заинтересовал полицию

Итальянский нападающий Марио Балотелли попал в инцидент, связанный с полицией, сообщает Football Italia.
Обновлено в 15:32
Общество

В Грузии опасаются начала гражданской войны

Выбор профессии не был случайным, его мама — Джульетта Вашакмадзе, является известной грузинской телеведущей, а отец работал режиссером по выпуску новостной телепрограммы.
Обновлено в 12:47
Политика

Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Избитая в Ингушетии девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали РИА Новости в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 09:57
Происшествия

SpaceX сообщила о пожаре на площадке для испытаний корабля Starship

Обновлено в 16:29
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала лицо 10-месячной дочери

В Сети поразились сходству малышки со своим отцом. Известная телеведущая Лера Кудрявцева в августе 2018 года стала мамой во второй раз .
Обновлено вчера в 16:25
Политика

В Киеве у здания телеканала NewsOne собрались протестующие

В Киеве несколько сотен человек митингуют у здания телеканала NewsOne, который ранее планировал провести телемост «Киев — Москва».
Обновлено в 15:56
Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию нанчут производить в течении недели.
Обновлено в 04:03
Авто

Renault обновил Duster первого поколения

Рестайлинговый французский внедорожник поменялся внешне без технических модификаций Компания Renault начнет продажи нового кроссовера Duster для индийских дилеров уже завтра – 8 июля, сообщает 32cars.ru.
Обновлено вчера в 07:19
Экономика

Васильев доложил Путину о жизни рядового жителя Дагестана

Сегодня, 8 июля, глава Республики Дагестан Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о социально-экономической ситуации в регионе и, что меняется для рядового жителя Дагестана, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 08:05
Баскетбол

«Оклахома-Сити» обменял Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда

«Оклахома-Сити» обменял форварда Джерами Гранта в «Денвер» на пик 1-го раунда драфта-2020, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев объяснил, почему не женился на Жанне Фриске

В своей книге с громким названием «Жанна» известный телеведущий Дмитрий Шепелев подробно рассказал, почему не сделал предложение своей возлюбленной, которая скончалась три года назад от рака мозга.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Новое величие» Павел Ребровский, которого осудили на 2,5 года колонии, отказался от показаний, в которых признал свою вину.
Обновлено в 12:36
Экономика

Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

Крупнейший немецкий Deutsche Bank официально объявил о сокращении персонала, к 2022 году штат уменьшится приблизительно на 18 тыс. сотрудников.
Обновлено вчера в 20:31
Футбол

Отец Неймара: «Сын вернется в „ПСЖ“ 15 июля. Клубу известно об этом»

Неймар да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, прокомментировал заявление клуба относительно неявки футболиста на предсезонку.
Обновлено в 14:35
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие в себя возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Происшествия

Суд прекратил дело жителя Архангельска Александра Пушкина о неуважении к власти из-за комментария про судей

Октябрьский районный суд Архангельска прекратил административное дело в отношении жителя Архангельска Александра Пушкина по статье о неуважении к власти в интернете (часть 3 статьи 20.1 КоАП) из-за его комментария о судьях, сообщает в своем телеграм-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 13:30
Политика

Владелец NewsOne опроверг заявления о связи с российским банком

Владелец украинского телеканала NewsOne, депутат Верховной рады Тарас Козак опроверг заявление генпрокурора Юрия Луценко о том, что канал связан с российским Промсвязьбанком.
Обновлено в 16:22
Как работают Яндекс.Новости?
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