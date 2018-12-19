Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, передает ТАСС. В последний раз курс доллара данной отметки достигал 12 сентября. Курс евро укрепился до 78,55 руб.

Финансы Финансы ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.

Финансы Финансы Доллар подорожал до 69 рублей впервые за три месяца Евро рос скромнее (на 0,23%) и торговался на уровне 78,5 рублей. Рубль дешевеет на фоне продолжающегося падения нефтяных котировок.

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

Финансы Финансы «Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК "Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Финансы Финансы Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Денежная база в РФ выросла за неделю на 162,5 млрд рублей Объем денежной базы в узком определении в РФ увеличился за период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года на 162,5 млрд рублей, достигнув 10 трлн 378,6 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Финансы Финансы Нацбанк: Валовой внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд Уточняется, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд. — прим. ред.) от МВФ, резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.

Финансы Финансы Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.

Финансы Финансы Нижегородский кредитный рынок пошел в рост Нефинансовые организации и индивидуальные предприниматели получили за 10 месяцев 2018 года 730,1 млрд руб. кредитов (+22,1 процента к аналогичному периоду 2017 г.), в том числе объем выдачи малому и среднему бизнесу составил 160,9 млрд руб. (+15,1 процента).

Финансы Финансы Потребительское доверие в Италии в декабре снизилось больше прогноза Индекс потребительского доверия в Италии в декабре 2018 года упал до 113,1 пункта со 114,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat.

Финансы Финансы ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года 20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.

Финансы Финансы BMO: евро с началом нового года обновит минимумы В банке полагают, что прежде, чем EURUSD повернет выше, мы увидим падение пары к свежим минимумам — в мае предстоят выборы в Европейский парламент, и политическая неопределенность будет давить на единую европейскую валюту.

Финансы Финансы Падение доллара может сдержать статистика Пробиться выше будет можно, если сегодняшняя статистика из США окажется не оправдавшей надежды.