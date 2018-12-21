Финансы
Впервые с 12 сентября курс доллара превысил 69 рублей
Впервые с 12 сентября курс доллара превысил 69 рублейМосковский Комсомолецвчера в 15:09
По данным торгов, курс доллара расчетами "завтра" к десяти вечера рос до 69,0275 рубля, курс единой европейской валюты достигал отметки 78,475 рубля. В последний раз «американец» преодолевал отметку 69 рублей 12 сентября.
Московский Комсомолецвчера в 15:09
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 16:27, Ашберн
Финансы
Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации
Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.
Обновлено в 10:32
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Финансы
Курс рубля: Ждем 70, готовимся к 80 за доллар
Если же негативные факторы сойдутся и приведут к идеальному шторму для рубля, он вполне может обрушиться и до 80 за доллар в 2019 году.
Обновлено в 02:02
Финансы
ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка
Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.
Обновлено вчера в 07:16
Финансы
«Промсвязьбанк» в мае получит из банков первый транш кредитов ОПК
"Промсвязьбанк" (ПСБ), опорный банк оборонных предприятий, до мая получит из банков первый транш кредитов, выданных Оборонно-промышленному комплексу (ОПК), заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено вчера в 08:36
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено вчера в 03:47
Финансы
«Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро
Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».
Обновлено вчера в 16:12
Финансы
Денежная база в России выросла за неделю на 162,5 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 14 декабря составил 10 трлн 378,6 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
Обновлено вчера в 03:06
Финансы
В банке Екатеринбурга создали ёлку из $1,2 млн и €1,1 млн
Как уточннили в пресс-службе банка, купюры для создания праздничной новогодней ели были взяты из хранилища кредитной организации.
Обновлено вчера в 07:15
Финансы
Нацбанк: Валовой внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд
Уточняется, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд. — прим. ред.) от МВФ, резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 18:18
Финансы
Торги на Мосбирже начались в красной зоне
В четверг торги на Московской бирже начались в красной зоне.
Обновлено 20 декабря в 02:17
Финансы
Аналитик: Для суверенного долга РФ настали «не самые лучшие времена»
Для рублевого суверенного долга России настали не самые лучшие времена, поскольку на рынке возникло «слишком много неопределенности».
Обновлено 20 декабря в 09:18
Финансы
Всемирный банк ожидает замедления роста Китая до 6,2%
Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, совпадающему с апрельским, экономический рост Китая в 2018 г. будет самым слабым за последние 28 лет и составит 6,5%, при этом в 2019 г. темпы снизятся до 6,2%.
Обновлено 20 декабря в 00:44
Финансы
Биржа фондового центра «Астана» вошла в федерацию евро-азиатских бирж
Председатель правления AIX Тим Беннетт добавил, что биржа МФЦА поддерживает Федерации евро-азиатских фондовых бирж в развитии рынков капитала в регионе.
Обновлено вчера в 05:10
Финансы
ЦБ Мексики повысил ставку до максимума с января 2008 года
20 декабря 2018 года Центробанк Мексики принял решение повысить ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта, до 8,25% годовых, что является максимальным значением с января 2008 года.
Обновлено вчера в 02:25