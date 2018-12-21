По данным торгов, курс доллара расчетами "завтра" к десяти вечера рос до 69,0275 рубля, курс единой европейской валюты достигал отметки 78,475 рубля. В последний раз «американец» преодолевал отметку 69 рублей 12 сентября.

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Финансы Финансы Нацбанк Белоруссии объявил о новых мерах по дедолларизации Меры, указывает регулятор, нацелены на дальнейшую дедолларизацию экономики Белоруссии и одновременно либерализацию валютных отношений.

Финансы Финансы Доллар подорожал до 69 рублей, евро — до 78,5 На пятничных торгах евро вырос примерно на 0,23%, доллар прибавил в цене более чем на 0,85%.

Финансы Финансы Узбекистан нанял банки для дебюта на международном долговом рынке Полномочия заниматься организацией размещения облигаций получили JP Morgan, Deutsche Bank, Citi и российский Газпромбанк.

Финансы Финансы ЦБ провел стресс-тестирование российского финрынка Процедура стресс-тестирования базировалась на анализе сценариев воздействия двухдневных шоков на показатели финансовых рынков за декабрь 2018 г. Были сопоставлены результаты и проведена сравнительная оценка изменений устойчивости рынков по сравнению с предыдущими периодами проведения комплексного стресс-тестирования за IV квартал 2016 г. и за IV квартал 2017 г.

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Финансы Финансы Порошенко анонсировал получение нового кредита от Всемирного банка В ближайшее время Киев получит дополнительный кредит от Всемирного банка.

Финансы Финансы Денежная база в РФ выросла за неделю на 162,5 млрд рублей Объем денежной базы в узком определении в РФ увеличился за период с 30 ноября по 7 декабря 2018 года на 162,5 млрд рублей, достигнув 10 трлн 378,6 млрд рублей, следует из материалов Банка России.

Финансы Финансы «Укргазбанк» получил кредит в размере 15 млн евро Кредит в размере 15 млн евро получил «Укргазбанк» от одного из евросоюзных банков, сообщает 21 декабря «112 Украина».

Финансы Финансы Нацбанк: Валовой внешний долг Украины вырос почти на $1 млрд Уточняется, что благодаря поступлению 1 млрд специальных прав заимствований (около $1,4 млрд. — прим. ред.) от МВФ, резервы Украины выросли до $20 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года.

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