Армия и оружие

Впервые раскрыты характеристики «Сармата»Lenta.ru 11:57

На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые раскрыли основные технические характеристики новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
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Стали известны характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".
РИА Новости11:15

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Раскрыты характеристики «Сармата»

Взгляд.ру11:57

Стали известны характеристики баллистической ракеты «Сармат»

РИА Новости11:15

Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

ТК Звезда13:09

Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»

Телеканал 360°13:00

Впервые раскрыты характеристики «Сармата»

Lenta.ru11:57

Стали известны характеристики ракеты «Сармат»

RT на русском11:51

Раскрыты главные особенности российской ракеты «Сармат»

Московский Комсомолец13:17
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
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Климкин ответил на претензии Зеленского

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Пианисту разложили ноты в обратном порядке на конкурсе Чайковского

Инцидент произошел на конкурсе имени П. И. Чайковского.
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Президент Туниса оказался на грани смерти

Ранее СМИ сообщили, что тунисский лидер скончался в военной больнице. Беджи Каид Эс-Себси стал президентом в 2014 году.
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Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
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Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе

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Происшествия

Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи

Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.
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Транспорт

Володин раскритиковал идею сделать парковку на новом саратовском пляже

Сегодня, 27 июня, председатель Госдумы Вячеслав Володин осмотрел проект строительства пляжа на новой набережной.
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Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
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Каждый второй россиянин оказался доволен своей жизнью

Почти каждый второй россиянин (49%) вполне удовлетворен той жизнью, которую он ведет, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
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Вышел трейлер перезапуска «Ангелов Чарли»

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Назван средний годовой пробег автомобилей в России

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Общество

Выплаты на детей с полутора лет повысят с 50 рублей до 10 тысяч

В России увеличат пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет. С нынешних 50 рублей выплаты вырастут до 10 тыс.
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Источник назвал манипуляцией обвинения летчика «Аэрофлота» в адрес компании

Источник в летном отряде ВС А320 авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал «Известиям» открытое письмо пилота Виталия Алексеева гендиректору перевозчика Виталию Савельеву, в котором тот обвинил свое руководство в создании «невыносимых условий труда».
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Армия и оружие

Минобороны получит 76 истребителей Су-57

Минобороны РФ получит 76 многоцелевых истребителей Су-57 в рамках контракта с компанией "Сухой", сообщил в пятницу журналистам на форуме "Армия-2019" министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 10:16
Авто

Mitsubishi Lancer Evolution возродится с двигателем Renault

Mitsubishi Lancer Evolution X Полноприводный Mitsubishi Lancer Evolution представили в 1992 году, а седан десятого поколения выпускался с 2007 по 2016 год.
Обновлено в 04:56
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