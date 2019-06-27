Впервые раскрыты характеристики «Сармата»Lenta.ru 11:57

Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".

с чего всё началось

Политика Климкин ответил на претензии Зеленского Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ответил на критику президента страны Владимира Зеленского.

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Общество Основатель «Рольфа» заявил о намерении обратиться к Титову для защиты Основатель компании "Рольф" Сергей Петров намерен обратиться к бизнес-омбудсмену Борису Титову для защиты своих интересов.

Политика Белый дом назвал время встречи Путина и Трампа в Осаке Представитель Белого дома Хоган Гидли подтвердил данные Кремля о дате и времени встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Японии.

Происшествия В Волгограде сгорели 5000 квадратных метров складов на рынке Пожар начался с площади в 300 квадратных метров: загорелась кровля склада на волгоградском оптово-торговом рынке.

Футбол Барриос – незаметный герой Колумбии. Игрок «Зенита» реально хорош В ночь с пятницы на субботу по московскому времени состоится самый яркий четвертьфинал Кубка Америки – Колумбия против Чили.

Происшествия В Нижнем Новгороде врачи спасли мужчину после часа клинической смерти Стабилизировать работу органа удалось за 1 час 5 минут. Ещё через 20 минут пациента положили на операционный стол.

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Происшествия Принятого за «воскресшего» Цапка мужчину задержали в Сочи Многие местные жители отметили подозрительное сходство мужчины с умершим в СИЗО главарем ОПГ Сергеем Цапком.

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