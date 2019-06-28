Армия и оружие
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»Lenta.ru 11:57
На международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые раскрыли основные технические характеристики новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат».
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с чего всё началось
Создатели новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" впервые раскрыли ее тактико-технические характеристики, сообщает корреспондент РИА Новости с форума "Армия-2019".РИА Новости11:15
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