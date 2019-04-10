Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событийРоссийская газета 09:15
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий. Ученые показали, как выглядит черная дыра в центре сверхгигантской эллиптической галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы.
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