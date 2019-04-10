Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событийРоссийская газета 09:15

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий. Ученые показали, как выглядит черная дыра в центре сверхгигантской эллиптической галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы.
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Астрофизики показали первые изображения черной дыры

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РИА Новости10:04

В ближайшие дни астрономы покажут первое изображение «поверхности» чёрной дыры

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Зеленский отказался сдавать анализы экспертам VADA

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Петр Порошенко согласился приехать на сдачу анализов экспертам VADA.
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Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже

Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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Культура

Собибор: как Польша у России отнимает право на историю

"У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе".
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Названы самые популярные на рынке России новые иномарки

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» опубликовали рейтинг ТОП-10 самых продаваемых новых иномарок в России за 1 квартал 2019 года.
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В среду, 10 апреля, стало известно, что супруга всемирно известного актера Алека Болдуина Хилариа потеряла ребенка.
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал о желании поэкспериментировать с составом биатлонной сборной, сделав экспериментальную группу из лыжников.
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прибыли в кафе «Кофемания» в компании ещё восьми человек, вели себя развязно: громко разговаривали, целовались с девушками и не реагировали на замечания.
Обновлено в 08:57
Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
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Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку

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