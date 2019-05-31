Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — РиббентропаРИА Новости 03:41

Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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с чего всё началось
Отмечается, что фотографии советских документов
, среди которых сам договор, секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках, предоставил историко-документальный департамент МИД.
Взгляд.рувчера в 14:17

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Советские оригиналы пакта Молотова - Риббентропа выложены в сети

Газета.Ru05:34

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — Риббентропа

РИА Новости03:41

Опубликованы снимки секретной части «пакта Молотова-Риббентропа»

URA.Ruвчера в 07:43

Сканы пакта Молотова‐Риббентропа были впервые опубликованы в Сети

Телеканал 360°вчера в 14:41

Опубликованы советские оригиналы «пакта Молотова-Риббентропа»

Взгляд.рувчера в 14:17

Впервые опубликованы снимки советского оригинала пакта Молотова-Риббентропа

Известия01:10

Сайт Фонда «Историческая память» впервые опубликовал советские оригиналы «Пакта Молотова-Риббентропа»

Эхо Москвывчера в 05:32
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Судьбу Польши решили одним абзацем

Вести.UZ03:10
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Министр иностранных дел Германии, советник Адольфа Гитлера по внешней политике.
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