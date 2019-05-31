Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова — РиббентропаРИА Новости 03:41

с чего всё началось

Фонд "Историческая память" опубликовал сканы советского оригинала Договора о ненападении между Германией и СССР от 1939 года, также известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Политика Харьковские националисты снесли бюст маршала Жукова В воскресенье, 2 июня, в Харькове представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, передает "112 Украина".

Происшествия Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.

Политика Китай выразил протест против действий США в Южно-Китайском море Китайский министр сказал, что Пекин «выражает протест против последних действий и подходов американской стороны по Южно-Китайскому морю и тайваньской проблеме».

Происшествия Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине Полиция Читы разыскивает авторов надписи о Владимире Путине. Похожую надпись в Кремле ранее назвали абсолютно оскорбительной.

Единоборства Руис одержал победу над Джошуа в бою за звание чемпиона мира по боксу Мексиканский боксёр Энди Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа в поединке за звание чемпиона мира в тяжёлом весе на стадионе «Медисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Происшествия Нападение водителя джипа на мужчину в Подмосковье попало на видео На кадрах заметно, как водитель внедорожника Toyota Land Cruiser подрезал "Ладу" и встает на полосе перед ней.

Происшествия Из-за взрыва на заводе в Дзержинске повреждено 13 школ и 70 детсадов Из-за серии взрывов в цеху по производству тротила на заводе «Кристалл» в Нижегородской области повреждены 261 квартира, 13 школ и 70 детских садов.

Футбол Канисарес осудил смертельное ДТП с участием Рейеса Бывший испанский голкипер Сантьяго Канисарес осудил смертельное ДТП с участием футболиста Хосе Антонио Рейеса.

Технологии Маркетологи Xiaomi начали издеваться над конкурентами Известный инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) показал в Twitter забавную битву на рекламных щитах между Xiaomi и её конкурентом OnePlus.

Финансы Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.

Происшествия 15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.

Футбол Комличенко рассказал о приезде в сборную России Форвард «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко рассказал о своем приезде в национальную команду.

Происшествия В Краснодаре эвакуировали 200 человек из ТЦ из-за пожара Отмечается, что речь идет о ТЦ «Галактика» на улице Уральской. Пострадал один человек, его жизни ничего не угрожает.

Происшествия Четыре ребенка погибли в пожаре в Свердловской области Четверо несовершеннолетних стали жертвами пожара в квартире жилого дома города Богданович Свердловской области.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия На «Бизон-трек-шоу» под Ростовом трактор въехал в журналистов Напомним, гонки на тракторах «Бизон-трек-шоу» проходят в Ростовской области в 17-й раз. Механизаторы соревнуются в Мясниковском районе.

Футбол «Реал» предложит «МЮ» четырех игроков в обмен на Погба Руководство «Реала» собирается предложить «Манчестер Юнайтед» четырех футболистов в обмен на французского полузащитника Поля Погба.

Общество Власти Финляндии запретили продажу и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии внесло шиповник морщинистый (Rosa rugosa) в список вредных и инвазивных видов растений, чей импорт и продажа запрещены в стране с 1 июня, сообщает ведомство.

Спорт СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020 Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.

Здоровье Названы три причины появления рака кожи, не связанные с загаром Как рассказали специалисты американской организации Skin Cancer Foundation, чтобы максимально обезопасить себя от рака кожи недостаточно избегать солнечных ожогов и ограничивать время пребывания под солнцем.

Общество Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.

Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.

Происшествия Крыша сцены рухнула на людей во время рок-фестиваля на Украине Во время рок-фестиваля в Днепропетровской области Украины из-за ураганного ветра на людей обрушилась крыша сцены, пишет 2 июня телеканал «Звезда».