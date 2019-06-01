Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — РиббентропаLenta.ru 01:54

с чего всё началось

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа. В фонде рассказали, что раньше в распоряжении историков были только немецкие варианты этого документа.

Авто Какие новые модели автомобилей появятся в России летом Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.

Футбол Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась 1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».

Культура Мединский предложил объявить 2021 год в России Годом музеев Министр культуры России Владимир Мединский предложил объявить 2021 год Годом музеев, его инициативу поддержал Союз музеев России, сообщает пресс-служба Минкультуры.

Армия и оружие Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря Украинские военные в рамках учений отбили атаку морского десанта на побережье Азовского моря.

Происшествия Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области Четверо детей стали жертвами пожара в квартире в городе Богдановиче Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Политика В Алжире отложили президентские выборы из-за отсутствия кандидатов Конституционный совет (КС) Алжира отверг досье обоих кандидатов, подавших документы на регистрацию для участия в президентских выборах 4 июля.

Футбол Смолов не понимает шуток над Комличенко Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.

Политика Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.

Происшествия Объявлена дата проведения похорон Рейеса Тело бывшего полузащитника мадридского "Реала", английского "Арсенала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса будет захоронено 3 июня, передает "Советский спорт".

Политика Глава немецких социал-демократов ушла в отставку Решение Налес уйти в отставку может иметь серьезные последствия для правящей в Германии коалиции (блок ХДС/ХСС и СДПГ) и при определенном стечении обстоятельств даже привести к ее распаду.

Политика Греф верит в искусственный интеллект россиян У России есть все шансы войти в число ведущих стран в сфере искусственного интеллекта, уверен Герман Греф.

Экономика Российская газовая отрасль приобрела «страховку» от американских санкций Помимо покупки доли в "Арктик СПГ — 2" и возможной сделки с Toshiba по активам в США, совсем недавно, в апреле, Total заключила также договоренности в рамках американского проекта Driftwood LNG — причем как контракт на покупку СПГ, так и непосредственное участие в капитале компании.

Недвижимость Пермь стала третьей по росту стоимости новостройки Относительно мая прошлого года, наиболее подорожали квартиры в Казани — на 20%, до 80,4 тыс. руб. за 1 кв. м. Пермь по этому показателю заняла третье места.

Политика Трамп посоветовал Британии не платить Евросоюзу за Brexit Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.

Армия и оружие Израиль показал видео ракетного удара по Сирии Армия обороны Израиля в своем Twitter-аккаунте опубликовала видео ракетного удара по Сирии.

Происшествия Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 89 Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 89 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кино Мединский прокомментировал удаление сцен из фильма про Элтона Джона Министерство культуры не имеет отношения к вырезанным сценам из киноленты про Элтона Джона, заявил глава ведомства Владимир Мединский.

Происшествия В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.