Политика

Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — РиббентропаLenta.ru 01:54

Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа. В фонде рассказали, что раньше в распоряжении историков были только немецкие варианты этого документа.
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с чего всё началось
Отмечается, что фотографии советских документов
, среди которых сам договор, секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках, предоставил историко-документальный департамент МИД.
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