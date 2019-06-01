Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — РиббентропаLenta.ru 01:54
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа. В фонде рассказали, что раньше в распоряжении историков были только немецкие варианты этого документа.
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с чего всё началось
Отмечается, что фотографии советских документов, среди которых сам договор, секретные дополнительные протоколы и разъяснения к ним на русском и немецком языках, предоставил историко-документальный департамент МИД.Взгляд.рувчера в 14:17
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