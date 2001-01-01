Армия и оружие
Впервые наглядно и в деталях: кадры тестов новейшего истребителя МиГ-35
Впервые наглядно и в деталях: кадры тестов новейшего истребителя МиГ-35ТК Звезда01:55
Минобороны России опубликовало ролик, посвященный испытаниям новейших истребителей МиГ-35 (поколение «4++»). Ранее ведомство объявило о том, что летчики-испытатели приступили к интенсивным полетам на этих боевых машинах.
ТК Звезда01:55
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Армия и оружие
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем
Обновлено в 15:35
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Глава Генштаба РФ и главком НАТО провели встречу
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел встречу в Баку с генералом Армии США, действующим командующим Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кёртисом Скапарротти.
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Эксперт назвал главное преимущество ракетного комплекса «Авангард»
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Обновлено в 09:09
Армия и оружие
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Для размещения бойцов трудового фронта в части уже подготовлены казарменные помещения, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
Обновлено в 12:17