Армия и оружие

Впервые наглядно и в деталях: кадры тестов новейшего истребителя МиГ-35
ТК Звезда
01:55

Минобороны России опубликовало ролик, посвященный испытаниям новейших истребителей МиГ-35 (поколение «4++»). Ранее ведомство объявило о том, что летчики-испытатели приступили к интенсивным полетам на этих боевых машинах.
ТК Звезда01:55

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Впервые наглядно и в деталях: кадры тестов новейшего истребителя МиГ-35

ТК Звезда01:55
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Армия и оружие

В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем

Обновлено в 15:35
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Эрдоган анонсировал новую военную операцию в Сирии

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Армия и оружие

Израиль договаривается с Россией о правилах обмена информацией в Сирии

По сообщению департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России, встреча была организована в соответствии с договоренностью, достигнутой в субботу в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Обновлено в 13:24
Армия и оружие

Глава Генштаба РФ и главком НАТО провели встречу

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов провел встречу в Баку с генералом Армии США, действующим командующим Европейским командованием Вооружённых сил США и Верховным главнокомандующим Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кёртисом Скапарротти.
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Корвет Балтийского флота выполнил плановые ракетные стрельбы в море

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Армия и оружие

В США боятся «Мертвую руку» России

20 октября президент США Дональд Трамп объявил о планах выйти из ДРСМД, так как Россия якобы нарушает условия договора.
Обновлено в 12:55
Армия и оружие

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Армия и оружие

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Раскрыта тайна поисков «Титаника»

В какой-то момент Баллард испугался, что не успеет определить местоположение "Титаника" – до конца экспедиции оставалось 12 дней.
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Армия и оружие

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Армия и оружие

Более 8 тыс. военных отразили условную химическую атаку в Поволжье

Более 8 тыс. военнослужащих Центрального военного округа в составе соединений и воинских частей, дислоцированных в регионах Поволжья, приняли участие в проверке на готовность к действиям в случае применении противником химического оружия.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

ВСУ минирую автомобильные дороги на южном направлении

Украинские силовики, готовясь к наступательной операции, уже третью ночь минируют отдельные участки автомобильных дорог в районе населённых пунктов Славное, Березовое и Тарамчук.
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Армия и оружие

Эксперт объяснил слова Порошенко о «наступлении» РФ на Украину

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Обновлено в 08:55
Армия и оружие

Эксперт назвал главное преимущество ракетного комплекса «Авангард»

Константин Сивков – заместитель президента Российской ракетно-артиллерийских наук по информационной политике – назвал главное преимущество отечественного подвижного грунтового ракетного комплекс стратегического назначения «Авангард».
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

На Балтике появятся бойцы трудового фронта

Для размещения бойцов трудового фронта в части уже подготовлены казарменные помещения, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.
Обновлено в 12:17
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Российский перспективный многофункциональный лёгкий истребитель. Истребитель поколения «4++», характеристики которого максимально приближены к машинам пятого поколения. Многофункциональный комплекс МиГ-35 предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной обороны противника.
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