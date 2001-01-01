Минобороны России опубликовало ролик, посвященный испытаниям новейших истребителей МиГ-35 (поколение «4++»). Ранее ведомство объявило о том, что летчики-испытатели приступили к интенсивным полетам на этих боевых машинах.

Впервые наглядно и в деталях: кадры тестов новейшего истребителя МиГ-35

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