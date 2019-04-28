Возврат НДС в системе tax free станет в России автоматическимТелеканал 360° вчера в 17:25

Иностранные граждане начнут в автоматическом режиме получать возврат НДС по системе tax free в России с 2020 года. Для этого достаточно будет расплатиться банковской картой, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга.

Возврат НДС в системе tax free станет в России автоматическим

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