Общество
Возврат НДС в системе tax free станет в России автоматическимТелеканал 360° 17:25
Иностранные граждане начнут в автоматическом режиме получать возврат НДС по системе tax free в России с 2020 года. Для этого достаточно будет расплатиться банковской картой, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга.
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Происшествия
Появились новые жалобы на проблемы с безопасностью Boeing 737 Max
Авиационные власти США изучают около 10 новых жалоб на проблемы с безопасностью самолетов Boeing 737 Max, которые поступили от сотрудников Федерального управления гражданской авиации (FAA) и бывших и действующих сотрудников авиакомпании, пишет Wall Street Journal со ссылкой на правительственных чиновников.
Обновлено в 13:51
Наука
Ученые выяснили, к чему приводят стресс на работе и недосып
Стресс на работе вместе с нарушением сна у людей с гипертонией связаны с трехкратным повышением риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено в 12:44
Общество
Погода на майские праздники 2019 в Иркутске: в Первомай тепло, как заказывали, а потом - дожди
В День весны и труда воздух прогреется до +24 градусов, это вполне летнее, хотя и обманчивое пока, тепло.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие
Россия выпала из пятерки стран с наибольшими военными расходами
Оборонный бюджет России составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на шестой строчке в мировом рейтинге по военным расходам.
Обновлено в 19:45
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал слова Владимира Путина о российских паспортах для украинцев.
Обновлено в 09:23
Музыка
Эрнст прокомментировал ситуацию с шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
«Краснодар» победил ЦСКА в матче чемпионата России по футболу
«Краснодар» в домашнем матче первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 апреля одержал победу со счетом 2:0 над московским ЦСКА.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
Певица МакSим пережила потерю памяти после аварии
После серьезной аварии, в которую попала певица МакSим, у артистки была кратковременная потеря памяти.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
Счетная палата: структуры Ростеха заработали на создании системы госзакупок 1,3 млрд рублей
"Ведомости" со ссылкой на отчет Счетной палаты пишут, что структуры госкорпорации Ростех заработали на создании и обслуживании Единой информационной системы госзакупок (ЕИС) 1,3, млрд рублей.
Обновлено в 19:36
Путешествия
Евроотпуск: всё больше россиян хотят отдохнуть за границей
Россияне начали бронировать авиабилеты и покупать туры на время летних отпусков.
Обновлено в 17:01
Культура
Выставка работ создателя Спаса-на-Крови открылась в Петербурге
Выставка «Впервые Парланд», посвященная работам архитектора Спаса-на-Крови, открылась в Музее Академии художеств в Петербурге.
Обновлено в 00:41
Общество
В Сети появилось видео с ползущей к финишу бегуньей
Бегунья не смогла встать после эпичного окончания соревнования.
Обновлено в 15:51
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Обновлено в 17:18
Путешествия
Какой там Крым? Не по карману
В небольших гостиницах Евпатории, где с мая по сентябрь цены "от 3 тысяч рублей" за одно-двухместные номера, услуги ограничиваются кроватью и туалетом, совмещенным с душем.
Обновлено в 08:36
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Обновлено в 13:32
Экономика
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Автомобилизация растет Согласно исследованию, 2018 год оказался достаточно успешным для российского рынка легковых автомобилей, по данным компании АЕБ, в России продали 1,8 миллиона новых авто, что на 12% больше, чем в 2017 году, и на 26% выше результата 2016-го.
Обновлено в 18:28
Общество
Норвежские рыбаки обнаружили белуху с оборудованием из Петербурга
В Финнмарке норвежские рыбаки обнаружили белуху, у которой на обвесе была надпись «Оборудование Петербурга». Об этом сообщает телеканал NRK.
Обновлено в 16:47
Политика
The National Interest предложил план примирения США с Россией
США должны признать Крым российским регионом и прекратить расширение НАТО на восток, чтобы обрести друга в лице России и вместе противостоять растущему влиянию Китая - приводит американский журнал National Interest мнение политологов.
Обновлено в 06:55
Политика
В Германии предложили новую стратегию по Донбассу
Фракция Свободной демократической партии Германии (СвДП) в бундестаге приняла документ, в котором содержатся предложения по новой стратегии урегулирования конфликта на востоке Украины.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Boeing 767 приземлился с горящим двигателем
Самолет Boeing 767 авиакомпании Zimbabwe Airways совершил аварийную посадку в аэропорту Йоханнесбурга из-за загоревшегося двигателя.
Обновлено в 16:17
Общество
В Екатеринбурге съели самый большой в мире пасхальный кулич
Обновлено в 11:48
Футбол
Фарфан принес «Локо» победу над «Енисеем»
«Железнодорожники» одержали победу со счетом 2:1. «Локо» вышел вперед на 67-й минуте матча — после прострела Алексея Миранчука Валерий Кичин неудачно подставил ногу и срезал мяч в собственные ворота.
Обновлено в 08:58
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Четвертый брак Александра Цекало не дает покоя не только поклонникам продюсера, но и его коллегам.
Обновлено в 10:30
Политика
СНБО решила ликвидировать «Укроборонпром»
Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вместо концерна "Укроборонпром" будет создан новый государственный орган.
Обновлено в 07:13
Автоспорт
Даниил Квят: куплю Риккардо зеркало заднего вида на следующую гонку
Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят после четвертого этапа "Формулы-1" в Баку прокомментировал досрочное завершение гонки после столкновения с Даниэлем Риккардо из Renault.
Обновлено в 16:33
Транспорт
«Платон» проследит за автобусами
На каждый автобус установят пять многофункциональных бортовых приборов, в том числе передающий данные в систему "Платон", и одно мобильное устройство продажи билетов и регистрации пассажиров.
Обновлено в 09:10
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено 26 апреля в 00:07