Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцельюГазета.Ru 11:44
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
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Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Обновлено в 14:03
Футбол
«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару
Обновлено в 08:48
Футбол
Компани перестанет быть играющим тренером «Андерлехта» во время матчей
Напомним, Компани перешёл в «Андерлехт» после окончания минувшего сезона. Ранее он выступал за «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:26
Общество
Опубликовано видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Компания Triton Submarines опубликовала видеозапись первого за 14 лет пилотируемого погружения к "Титанику".
Обновлено в 09:00
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 11:20
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Футбол
СМИ узнали о тяжелой травме самого дорого футболиста «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса» (0:4) порвал крестообразную связку левого колена, сообщает RMC.
Обновлено в 14:12
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Польских Татрах четыре человека погибли от удара молний
В результате попадания молний в Польских Татрах погибли четыре человека, среди них двое детей.
Обновлено в 14:19
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Политика
Канада высказалась против возвращения России в G8
Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Предполагается, что появление флага связано с празднованием 22 августа Дня государственного флага России.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров
Площадь пожара складских помещений в районе Ладожского вокзала в Санкт-Петербурге, где производились свечи, увеличилась вдвое.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Севший в кукурузном поле А321 разрежут и увезут по частям
15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Жуковского в Симферополь, совершил экстренную посадку в кукурузное поле Раменского района Московской области.
Обновлено в 09:21
Теннис
Шарапова в первом круге US Open сыграет с Сереной Уильямс
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге турнира «Большого шлема» US Open сыграет с американкой Сереной Уильямс.
Обновлено в 12:23
Футбол
Мостовой: «Мы говорим о Чалове, а не об игроке уровня Дель Пьеро. Вызвали и вызвали в молодежку»
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о невызове Федора Чалова в основную сборную России.
Обновлено в 11:48
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Песков не исключил, что Росреестр мог изменить данные Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что Росреестр мог изменить личные данные Владимира Путина как объекта госохраны в документах на квартиру в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.
Обновлено вчера в 22:26
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Футбол
Брага — Спартак 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак" проведет первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы против португальской "Браги".
Обновлено в 13:54
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Наука
Создан вращающийся в одном направлении молекулярный пропеллер
Международная команда ученых разработала молекулярный пропеллер, который может вращаться в одном направлении на поверхности материала при подаче энергии.
Обновлено в 11:40
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Горловки из миномётов
Обновлено в 13:46
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия
Пропавшую в лесах под Нижним Новгородом 5-летнюю девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:58