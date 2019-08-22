Политика

Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцельюГазета.Ru 11:44

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
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Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков

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