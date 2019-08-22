Политика
Возвращение в G8 не является самоцелью для России — ПесковДума ТВ 09:53
Возвращение в «Большую семерку», бывшую «Большую восьмерку», не является самоцелью для России, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.
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Технологии
Искусственный интеллект проверит работу продавцов Tele2
Цифровое решение позволяет оценивать разговор консультанта с клиентом с помощью технологий ИИ и автоматизировать мониторинг качества сервиса.
Обновлено в 05:28
Технологии
В соцсети «ВКонтакте» заработал сервис AliExpress
Обновлено вчера в 05:38
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В Польше рассчитывают снизить расходы на газ за счет американского СПГ
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64-летний двигатель Porsche оценили в 220 тыс. долларов
На интернет-ресурсе Bring a Trailer появилось уникальное предложение – оппозитный мотор Porsche Type 547/1 Fuhrmann Four-Cam, за который хотят 220 тысяч долларов.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи
Президент России Владимир Путин заявил, что рост объемов угледобычи в стране не должен наносить ущерб природе.
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«Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии
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Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Армия и оружие
Шойгу рассказал о напряженной обстановке у западных границ России
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал напряженной военно-политическую обстановку на западных границах страны.
Обновлено вчера в 04:29
Гаджеты
Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Новый MacBook Pro получит экран с диагональю в 16 дюймов, став самым большим в линейке ноутбуков марки.
Обновлено в 13:19
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Наталья Рагозина назвала причину развода с Жориным
Спортсменка призналась, что "ошиблась с выбором" Этой весной адвокат Сергей Жорин и спортсменка Наталья Рагозина развелись после полутора лет брака.
Обновлено в 06:24
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Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Происшествия
Под Нижним Новгородом нашли заблудившуюся в лесу пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 16:59
Политика
Кремль подтвердил контакты с Украиной на тему обмена удерживаемых лиц
В Кремле подтвердили проведение контактов с Украиной на тему обмена удерживаемых лиц.
Обновлено в 12:14
Политика
Путин заявил, что Россия может обойтись без Совета Европы
Членство в Совете Европы не является для России приоритетом перед внутренней политикой – так российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос прессы по итогам переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Авто
В Лондоне установили уличный автомат по продаже автомобилей
Исходя из результатов опроса, в ходе которого выяснилось, что в процессе покупки автомобиля британцев больше всего отталкивает именно отсутствие понимания его итоговой стоимости, идея с продажей машин в вендинговых аппаратах выглядит идеальным решением.
Обновлено в 03:45
Космос
США запустили в космос новую ракету со спутником
Новым шагом в сфере усовершенствования мировой навигационной системы назвали в США ракету-носитель Delta IV со спутником GPS III, созданным компанией Lockheed Martin по заказу Центра космических и ракетных систем ВВС США.
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Политика
Китай не хочет вести переговоры по разоружению с Россией и США
Представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь высказался по поводу участия страны в трехсторонних переговорах по разоружению с российской и американской стороной.
Обновлено в 16:52
Политика
В Госдепе назвали причины «нарушения» Россией ДРСМД
В Государственном департаменте Соединенных Штатов считают, что российская сторона якобы нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по двум причинам.
Обновлено в 11:53
Политика
Ходорковский обвинил Навального в работе на ФСБ
Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский жестко раскритиковал блогера Алексея Навального, который так активно продвигает «Умное голосование».
Обновлено в 12:17
Культура
Умер заслуженный артист России Виктор Власов
Обновлено в 15:30
Космос
Японская капсула с образцами пород астероида Рюгу приземлится в Австралии в 2020 году
Капсула с образцами пород астероида Рюгу, взятых японским зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приземлится отдельно от аппарата в запретной зоне Вумера на территории штата Южная Австралия.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова устроили танцы на яхте
31-летний Никита Ефремов практически все лето провел в Италии в компании Марии Иваковой.
Обновлено в 18:00
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7.
Обновлено в 08:43
Наука
Отказ от курения снижает риск развития болезней сердца на 39%
В результате выяснилось, что за первые пять лет после отказа от курения риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено вчера в 16:34
Футбол
Калиниченко: «Буду огорчён, если увижу Ракицкого в сборной»
Экс-игрок "Спартака" Максим Калиниченко рассказал о том, что он думает по поводу ситуации вокруг Ярослава Ракицкого, на данный момент представляющего "Зенит".
Обновлено в 15:44