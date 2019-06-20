Возвращение домой: косатки и белухи покидают свою тюрьму в ПриморьеВести.Ru 13:40

Проблема известна. В общем, понятно, из-за чего сложности возникают: только косатки, насколько я себе представляю, только косатки стоят около $100 млн. Поэтому интересантов, так сказать, много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением.

Как раз сегодня проблема реально сдвинулась с места: рано утром первых косаток и белух начали вывозить из бухты Средняя, чтобы выпустить на волю. Их ждет большое плавание — белух и косаток возвращают домой. Эта новость уже облетела весь мир, но впервые прозвучала во время "Прямой линии".

Возвращение домой: косатки и белухи покидают свою тюрьму в Приморье

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