Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 годаРИА Новости 05:38
Возведение храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
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Прежде, чем принимать решение нужно изучить общественное мнение. Надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов. Тему с опросом нужно довести до конца.
— Сергей Бидонько, российский политикЕкатеринбург-ТВ 06:09
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Вице-губернатор Бидонько — о храме: «Раньше конца 2020 года к строительству не приступят»
Екатеринбург Онлайн05:08
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