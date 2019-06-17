Религия
Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 годаРИА Новости 05:38
Возведение храма святой Екатерины в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года, заявил вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько. В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера.
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Прежде, чем принимать решение нужно изучить общественное мнение. Надо стараться искать места, которые у подавляющего большинства людей не будут вызывать вопросов. Тему с опросом нужно довести до конца.
— Сергей Бидонько, российский политикЕкатеринбург-ТВ 06:09
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