Происшествия
7 человек погибли в результате наводнения в Иркутской областиАвторадио 05:55
7 человек погибли, судьба 9 неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона. Ранее сообщалось о пяти жертвах и двух пропавших без вести.
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Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе от выступлений в России
Знаменитая журналистка Ольга Скабеева высказалась о решении грузинской артистки Нино Катамадзе не давать концерт в России.
Обновлено вчера в 14:25
Авто
GM-АвтоВАЗ обновил внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске
Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила выдачи потребительских кредитов. Об этом сообщает газета «Ведомости».
Обновлено в 02:39
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
Обновлено в 10:28
Политика
Кандидатов в МГД могут снять с выборов, если докажут подделку подписей
Кандидатов в Мосгордуму могут снять с выборов, если докажут фальсификацию подписей избирателей, рассказал в интервью РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 10:02
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Происшествия
Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево
Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Музыка
Первый канал обновляет систему голосования шоу «Голос»
Результат голосования вызвал волну негодования в соцсетях, из-за чего Первый канал объявил о проведении проверки.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Авто
Правительство перезапустило программу поддержки «Первый автомобиль»
Правительство с сегодняшнего дня перезапустило программы господдержки спроса «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», а также льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:45
Политика
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Обновлено в 08:14
Общество
Союз потребителей поддержал новые правила продажи молочных продуктов
Председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с RT прокомментировал постановление российского правительства о введении с 1 июля новых правил реализации молочной продукции.
Обновлено в 02:56
Энергетика
В России может снова подорожать бензин
Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика
Росстат заявил о резком росте выплат россиян по налогам и кредитам
За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
Обновлено в 06:41
Футбол
Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым
Председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов дал комментарий относительно предстоящего заседания, связанного с расторжением контракта хавбека "Краснодара" Павла Мамаева с клубом, сообщает Sport24.ru.
Обновлено в 09:31
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Футбол
Боккетти может вернуться в «Дженоа»
Итальянец уже играл за генуэзский клуб с 2008 по 2010 год до перехода в «Рубин». Боккетти выступает за «Спартак» с 2013 года.
Обновлено в 08:40
Происшествия
На главу штаба Навального в Петербурге вновь напали
Обновлено в 09:55
Кино
Джордж Мартин раскритиковал фанатов «Игры престолов»
Напоминаем, что последний сезон «Игры престолов» не очень понравился зрителям – многие из них даже подписали петицию с требованием переснять концовку эпопеи.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия
Под Брянском в ДТП с маршруткой погибли три человека
В Брянской области в аварии с участием маршрутного автобуса и грузовика погибли три человека и около десятка пострадали, из них четверо - тяжело.
Обновлено в 08:24
Экономика
Как уход от долевого строительства повлияет на рынок недвижимости
С 1 июля вступили в силу новые правила долевого строительства, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри
Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Общество
Кандидатов в ФСБ хотят обязать указывать, что они писали в соцсетях
Кандидат на службу в ФСБ всегда заполняет анкету, в которой указывает основные сведения автобиографии.
Обновлено в 09:43
Авто
Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах
Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено в 03:04
Путешествия
Российские чартерные перевозчики увеличат топливный сбор на рейсах в Турцию
Российские чартерные перевозчики с 3 июля увеличивают топливный сбор на рейсах в Турцию с 35 до 40 евро.
Обновлено в 10:06
Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50