Происшествия
Возросло число пострадавших при задымлении самолета в ШереметьевоГазета.Ru 20:56
При экстренной эвакуации с борта самолета в Шереметьево пострадали восемь пассажиров, передает РИА "Новости". В МЧС подтвердили данную информацию.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы.
Обновлено в 12:23
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено в 17:53
Игры
Вышел первый геймплейный трейлер FIFA 20
Electronic Arts опубликовала первый геймплейный трейлер FIFA 20, в котором компания показала особенности новой части симулятора и продемонстрировала несколько изменений, по сравнению с прошлыми играми франшизы.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Спикер парламента Косово выступил перед конгрессменами США
На форуме Весели выступил перед конгрессменами и представителями парламентов многих государств, среди которых были и такие, которые ещё не признали независимости Косово.
Обновлено вчера в 02:39
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено в 11:17
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Футбол
«Барселона» предложила «ПСЖ» за Неймара 100 млн евро и двух игроков
По информации Sky Germany, каталонский клуб предложил за форварда 100 млн евро плюс двух игроков.
Обновлено в 14:38
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Космос
В Смоленске астрономы провели трансляцию лунного затмения
Обновлено в 07:00
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала сохранять санкции против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "враждебном отношении со стороны России" и необходимости с позиции силы сохранять антироссийские санкции Запада.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина проводит время на Бали в компании молодого миллионера
Судя по фотографиям, которые и Диана, и молодой человек разместили в своих Инстаграм-аккаунтах, они очень весело проводят время.
Обновлено в 08:39
Политика
В конгресс США внесли проект новых санкций против России
В конгресс США внесен законопроект «О прекращении агрессивного посягательства на свободу посредством закона о санкциях против России» (Stopping Aggressive Incursions on Liberty by Ordering Russian Sanctions Act, SAILORS Act).
Обновлено в 22:01
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о страховании вкладов ТСЖ, СНТ и церкви
Гарантиями Агентства по страхованию вкладов будут покрыты средства в пределах 1,4 миллиона рублей (как и в случае вкладов физлиц и малого бизнеса).
Обновлено в 11:48
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 19:28
Энергетика
Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Площадка радикальных исламистов выявлена в Якутии
Обновлено в 21:51
Наука
Австралийские муравьи готовятся к экологическому Армагеддону
Из-за увеличения дождей и количества выпавших осадков австралийские муравьи готовятся к Армагеддону насекомых.
Обновлено вчера в 15:25
Общество
Жителей Приморья предупредили о тайфуне «Данас» и сильных дождях
22-23 июля ожидается подход к региону тайфуна "Данас" со стороны Японского моря.
Обновлено в 02:06
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Политика
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
В мае прошлого года США вышли из иранской ядерной сделки и возобновили действие санкций против Тегерана Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран предлагает подписать протокол, предусматривающий расширенные инспекции объектов своей ядерной программы, в ответ на снятие санкций США, пишет Guardian.
Обновлено в 20:35
Экономика
Акции украинской «дочки» ВЭБа выставлены на аукцион
Акции Проминвестбанка, украинской "дочки" ВЭБа, выставлены на аукцион, сообщается на сайте фондовой биржи.
Обновлено в 15:51
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено в 04:47
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено вчера в 00:27
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено 16 июля в 03:00
Происшествия
На Калининской АЭС подключили энергоблок после ЧП
Под Тверью подключили четвертый энергоблок на Калининской атомной электростанции после ЧП, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:01