Возросло число погибших при наводнении в Иркутской областиГазета.Ru 04:08

Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

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Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС. По данным источника,в экстренных службах региона, семь человек погибли. Неизвестна судьба девяти человек.

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