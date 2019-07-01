Происшествия
Возросло число погибших при наводнении в Иркутской областиГазета.Ru 04:08
Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС. По данным источника,в экстренных службах региона, семь человек погибли. Неизвестна судьба девяти человек.
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Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.ТАСС03:35
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