Происшествия

Возросло число погибших при наводнении в Иркутской областиГазета.Ru 04:08

Число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи человек, сообщает ТАСС. По данным источника,в экстренных службах региона, семь человек погибли. Неизвестна судьба девяти человек.
Читать в источнике
с чего всё началось

Источник: число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи

Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
ТАСС03:35

Подробнее о событии

Возросло число погибших при наводнении в Иркутской области

Газета.Ru04:08

В Иркутской области в результате наводнения погибли 7 человек, ещё 9 числятся пропавшими без вести

Эхо Москвы04:03

ТАСС: число погибших из-за наводнения в Иркутской области выросло до семи человек

Дождь03:26

Число жертв паводков в Иркутской области выросло до семи

Известия03:41

Источник: число погибших при наводнении в Иркутской области достигло семи

ТАСС03:35

Число жертв наводнения в Иркутской области достигло семи

Говорит Москва03:30

ТАСС: в Иркутской области из-за паводка погибли семь человек

Новая газета03:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Вашингтон
Общество

Врио главы Челябинска Наталья Котова сокращает штат мэрии

Временно исполняющая обязанности главы города Наталья Котова обязала замов и начальников управлений подготовить отчеты по структуре их подразделений в мэрии.
Обновлено в 03:15
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
Политика

Главред WikiLeaks назвал причину ареста Джулиана Ассанжа

В апреле посольство Эквадора в Лондоне, где основатель WikiLeaks укрывался с 2012 года, отказало ему в дальнейшей защите.
Обновлено в 04:27
Политика

Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии

На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.
Обновлено в 03:00
Космос

Добровольский, Волков, Пацаев. 48 лет назад погиб экипаж «Союза-11»

30 июня 1971 года из-за разгерметизации спускаемого аппарата космического корабля «Союз-11» погибли советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев.
Обновлено в 01:17
Хоккей

«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн

Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре

Обновлено в 02:50
Происшествия

Шесть человек пострадали при взрыве газа на Ямале

Обновлено в 02:52
Транспорт

Минтранс разработал правила для совместных поездок

Минтранс России разработал законопроект, регулирующий работу сервисов совместных поездок на автомобилях, таких как BlaBlaCar, BeepCar и «Яндекс.Попутка».
Обновлено в 03:35
Экономика

В России вступили в силу новые ограничения по кредитам до года

Если кредит взят до июля 2019 года, то долг не может превышать размер займа более чем в 2,5 раза, если до января 2020 года – в два раза, позже этого срока – в полтора раза.
Обновлено в 03:30
Политика

В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес

Любовь Успенская решилась на ЭКО

Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге

Обновлено в 03:14
Хоккей

«Даллас» подпишет контракты с Перри и Павелски

Как сообщает журналист TSN Боб Маккензи, «звёзды» подпишут трёхлетний контракт с бывшим форвардом «Сан-Хосе Шаркс» Джо Павелски.
Обновлено в 01:23
Политика

Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России

Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Facebook назначили штраф за отказ предоставить данные о россиянах

Решение о штрафе для компании Facebook вступило в законную силу. Об этом сообщили в Таганском суде Москвы.
Обновлено в 04:29
Хоккей

Омский «Авангард» покинул нападающий Галимов

Обновлено в 03:28
Армия и оружие

Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской

Обновлено в 04:22
Энергетика

С 1 июля выросли цены на газ для потребителей

С 1 июля, по решению Федеральной антимонопольной службы в России повысятся регулируемые цены на газ «Газпрома» для всех категорий потребителей.
Обновлено вчера в 22:32
Политика

Академиков не допустили к защитам

В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Единоборства

Путин стал свидетелем сотой медали России на Европейских играх

Обновлено вчера в 09:33
Путешествия

Самый дорогой и самый дешевый туры из Казани куплены в одну страну

На пансионаты и санатории приходится 3% бронирований, на отели с двумя звездами и виллы с апартаментами — 1%. Помимо Казани, аналитики назвали самые дорогие и дешевые туры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 03:35
Общество

Жена правителя Дубая сбежала от него с детьми и 40 миллионами долларов

От эмира сбежала жена - принцесса Хайя, прихватив с собой около 40 млн долларов. По информации издания, это произошло еще в феврале.
Обновлено 29 июня в 09:04
Экономика

«Упрощенку» упрощают до процента

По словам Сергея Гебеля, члена генсовета "Деловой России" и управляющего партнера юридической компании "Абвиль", новый порядок определения базы для исчисления размера страховых взносов в размере 1% от суммы прибыли имеет минусы и плюсы.
Обновлено вчера в 18:01
Политика

«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии

Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

В России начинается производство ЗРК С-500

В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500.
Обновлено вчера в 11:21
Армия и оружие

Израиль заявил о начале использования Сирией комплексов С-300

Израиль подтвердил факт использования сирийских С-300.
Обновлено вчера в 20:37
Здоровье

В Челнах две операции на сердце провели без общего наркоза

Пациенты были возрастные - 78 и 80 лет.
Обновлено в 01:34
Спорт

Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в США

Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в американском Стэнфорде, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия

При крушении самолета в Техасе погибли десять человек

На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
ещё по теме
Главное