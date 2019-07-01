Число жертв наводнения в Иркутской области растетBFM.ru 05:32

Семь человек погибли, судьба девяти неизвестна в результате наводнения в Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.

с чего всё началось

В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек. ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает о семи погибших, девять человек пропали без вести. В регионе начинается ликвидация последствий паводка.

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