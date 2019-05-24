Общество
Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменитьКомсомольская правда 24 мая в 10:38
Напомним, что маркировки с указанием возрастных ограничений ставятся на книги уже восемь лет после того, как в 2010 году был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
После жалобы Путину законопроект об отмене возрастной маркировки книг внесли в Думу
Газета.Ru24 мая в 09:51
В ГД внесли проекты об отмене возрастной маркировки для книг, произведений искусства и советского кино
Агентство Москва24 мая в 09:31
Возрастную маркировку на произведения литературы и искусства могут отменить
Говорит Москва24 мая в 08:59
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:28, Ашберн
Кино
Вручены награды Каннского кинофестиваля
Обновлено вчера в 14:55
Политика
NYT: Агент ЦРУ работает в ближайшем окружении Путина
В ближайшем окружении президента РФ Владимира Путина находится агент и источник американской спецслужбы ЦРУ, сообщила газета New York Times.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы
Обновлено вчера в 21:09
Армия и оружие
15 российских военных решил задержать украинский суд
Суд на Украине дал разрешение на задержание 15 российских военных из-за задержания украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:12
Здоровье
Как инвалидам и ветеранам отдохнуть на курорте за счёт бюджета
Льготники, которые имеют право на получение набора социальных услуг (НСУ), могут отдохнуть как минимум две с половиной недели на курорте за счёт средств федерального бюджета.
Обновлено вчера в 17:27
Хоккей
Жена Овечкина раскритиковала болельщиков российских хоккеистов
Обновлено вчера в 17:39
Политика
Россиянам открыли безвизовый въезд в еще одну страну
25 мая россиянам открыли безвизовый въезд в Коста-Рику.
Обновлено вчера в 09:56
Хоккей
Тренер сборной Канады не удивился поражению России в матче с финнами
Главный тренер сборной Канады по хоккею Ален Виньо заявил, что финская команда сыграла сильнее россиян в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Словакии.
Обновлено вчера в 18:21
Финансы
Что ждет рубль в июне: четыре риска и взлет доллара с евро
Иван Копейкин, эксперт "БКС Брокер", специально для "Российской газеты": - Рубль завершает май вблизи своих локальных максимумов как по отношению к доллару, так и к евро.
Обновлено в 00:00
Общество
Ilta-Sanomat (Финляндия): финские психологи беспокоятся о психическом здоровье молодежи, испытывающей подавленность из-за изменения климата (Ilta-Sanomat)
Около 400 финских психологов и студентов психологии подписали петицию об охране психического здоровья молодежи.
Обновлено вчера в 19:21
Культура
Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 20:04
Авто
Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое
На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.
Обновлено вчера в 11:03
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу
По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
Обновлено в 00:14
Происшествия
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна
Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Все активы Порошенко могут арестовать
Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы
Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
Обновлено вчера в 21:13
Происшествия
СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы
Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану
Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
Обновлено вчера в 18:35
Здоровье
Волгоградцам рассказали, что входит в тарелку здорового питания
Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения составили тарелку здорового питания.
Обновлено вчера в 05:30
Авто
СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault
Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
Обновлено вчера в 22:29
Экономика
Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция
Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Трамп и Абэ сыграли в гольф в пятый раз
Обновлено в 00:14
Культура
Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину
Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
Обновлено вчера в 04:17
Политика
Журналисты обвинили Леру Кудрявцеву в отставке правительства Австрии
Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
Обновлено в 00:06
Происшествия
В Иркутске потушили пожар в торговом центре
Обновлено вчера в 21:43
Наука
Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом
Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
Обновлено вчера в 15:04
Авто
Объявлена дата продаж в России Geely FY11
Китайский автомобильный бренд Geely объявил о планах в 2020 году начать продажи в России нового купеобразного кроссовера Geely FY11.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено 24 мая в 09:44