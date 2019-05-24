Общество

Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменитьКомсомольская правда 24 мая в 10:38

Напомним, что маркировки с указанием возрастных ограничений ставятся на книги уже восемь лет после того, как в 2010 году был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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В Госдуму внесен законопроект об отмене возрастной маркировки произведений литературы и искусства

Ведомости24 мая в 09:15

После жалобы Путину законопроект об отмене возрастной маркировки книг внесли в Думу

Газета.Ru24 мая в 09:51

В ГД внесли проекты об отмене возрастной маркировки для книг, произведений искусства и советского кино

Агентство Москва24 мая в 09:31

В Госдуму внесли законопроект об отмене возрастной маркировки книг

РБК24 мая в 11:58

В ГД внесли законопроект, смягчающий возрастную маркировку произведений литературы и кино

ТАСС24 мая в 09:11

Толстой поддержал отмену возрастной маркировки на произведения искусства

РИА Новости24 мая в 09:51

Возрастную маркировку на произведения литературы и искусства могут отменить

Говорит Москва24 мая в 08:59
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Кино

Вручены награды Каннского кинофестиваля

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Политика

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Здоровье

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Хоккей

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Общество

Ilta-Sanomat (Финляндия): финские психологи беспокоятся о психическом здоровье молодежи, испытывающей подавленность из-за изменения климата (Ilta-Sanomat)

Около 400 финских психологов и студентов психологии подписали петицию об охране психического здоровья молодежи.
Обновлено вчера в 19:21
Культура

Садальский прокомментировал итоги спецвыпуска шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 20:04
Авто

Российский рынок новых электрокаров в апреле увеличился вдвое

На территории РФ в прошлом месяце через автодилеров было реализовано 26 новых автомобилей на электротяге, что демонстрирует рост продаж практически в два раза.
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов станут ведущими романтического шоу

По сообщениям СМИ, осенью на телеканале ТНТ выходит шоу «План Б», ведущими которого станут Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов.
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Происшествия

У берегов Японии столкнулись два грузовых судна

Два японских грузовых судна столкнулись в водах Тихого океана к востоку от побережья страны, четыре человека числятся пропавшими без вести, сообщило агентство Киодо.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Все активы Порошенко могут арестовать

Экс-замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов заявил, что будет настаивать на аресте всех финансовых активов бывшего президента Украины Петра Порошенко через суд, передает "112 Украина".
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Общество

Пересёкший Атлантику в бочке француз поделился секретом отличной формы

Жан-Жак Савен, 72-летний французский путешественник, переплывший в бочке Атлантический океан, рассказал РИА Новости о секретах сохранения спортивной формы.
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Происшествия

СК проверит сообщения об избиении школьника санитарами психбольницы

Следственный комитет (СК) России намерен провести доследственную проверку после того, как в Сети появились сообщения об избиении 15-летнего школьника санитарами московской психбольницы.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Задержан и.о. главы управления Росреестра по Дагестану

Исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Дагестану Шамиль Гаджиев задержан в рамках уголовного дела о махинациях с земельными участками.
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Волгоградцам рассказали, что входит в тарелку здорового питания

Специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения составили тарелку здорового питания.
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Авто

СМИ узнали о переговорах Fiat Chrysler по слиянию с Renault

Итало-американский Fiat Chrysler (FCA) и французский Renault ведут переговоры о всеобъемлющем глобальном слиянии, которое могло бы устранить некоторые из слабых сторон обоих автопроизводителей.
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Экономика

Сергей Катырин: Налоги волнуют бизнес больше, чем коррупция

Сергей Николаевич, прошел еще один "бизнес год".
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Политика

Трамп и Абэ сыграли в гольф в пятый раз

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Культура

Зеленский станцевал на съемках шоу «Лига смеха»

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в съемках юмористического шоу «Лига смеха», которые проходили 25 мая в Октябрьском дворце в Киеве.
Обновлено вчера в 19:55
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Пригожин рассказал о конфликте с Киркоровым из-за Валерии

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал эфире НТВ о конфликте с певцом Филиппом Киркоровым.
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Политика

До минимума за последние 13 лет упал рейтинг доверия Путину

Рейтинг Путин начал падать вниз с середины прошлого года. Именно с того момента, как было объявлено о пенсионной реформе.
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Политика

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Телеведущая Лера Кудрявцева заявила о намерении подать в суд на австрийскую газету Osterreich Zeitung, которая назвала ее "проституткой", причастной к отставке вице-канцлера.
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В Иркутске потушили пожар в торговом центре

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Российские филологи предложили называть мясные продукты новым словом

Российские специалисты по филологии предложили мясные продукты и полуфабрикаты теперь называть словом «карноним».
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Объявлена дата продаж в России Geely FY11

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Экономика

Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
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