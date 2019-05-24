Общество
Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменитьКомсомольская правда вчера в 10:38
Напомним, что маркировки с указанием возрастных ограничений ставятся на книги уже восемь лет после того, как в 2010 году был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
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После жалобы Путину законопроект об отмене возрастной маркировки книг внесли в Думу
Газета.Ruвчера в 09:51
В ГД внесли проекты об отмене возрастной маркировки для книг, произведений искусства и советского кино
Агентство Москвавчера в 09:31
Возрастную маркировку на произведения литературы и искусства могут отменить
Говорит Москвавчера в 08:59
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Пенсионер хотел получить юридическую консультацию и перевел мошенникам более 7 миллионов рублей.
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Футбол
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Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с игроками уфимцев, которых не встретили представители "Локомотива" в преддверии матча 30-го тура РПЛ, хотя по регламенту обязаны были это сделать.
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Специалисты по чистке ссылаются на открытия неких «учёных», которые доказывают теорию о том, что все сбои и нарушения иммунитета и здоровья, вплоть до рака происходят от паразитов.
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Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново.
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