Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменитьКомсомольская правда вчера в 10:38

Напомним, что маркировки с указанием возрастных ограничений ставятся на книги уже восемь лет после того, как в 2010 году был принят закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Возрастную маркировку на произведения литературы могут отменить

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