Футбол

Возобновляется футбольная Лига чемпионовBFM.ru вчера в 21:30

Тоттенхэм — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Есть надежда, в 2024 году все останется по-прежнему. Ведь призовой фонд и так растет, участники самого дорогого футбольного состязания получат 2 млрд евро. Общая стоимость тех, кто претендовал на баснословные призовые, перевалила за 15 млрд.
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Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи футбольной Лиги Чемпионов

Эхо Москвы05:06

Чем интересны первые четвертьфиналы ЛЧ

RT на русском04:45

В главном еврокубке начинается четвертьфинальная стадия

Коммерсантъвчера в 17:58

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: перед матчем

Eurosport.ru03:00

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити» - онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Российская газета01:00

Маурисио Покеттино: «„Тоттенхэм“ должен быть храброй командой, с первых секунд играющей на победу»

Спорт-Экспрессвчера в 21:59

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч 1/4 финала ЛЧ

Чемпионат05:15
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Экономика

Китай хочет запретить майнинг биткоина

В Китае могут запретить майнинг криптовалют и продажу соответствующего оборудования.
Обновлено в 03:10
Транспорт

Восемь станций фиолетовой ветки метро в Москве откроют досрочно

Обновлено в 05:19
Армия и оружие

Более 30 единиц авиации Черноморского флота подняты по учебной тревоге

Обновлено в 04:30
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил проведение досрочных выборов президента, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:11
Общество

В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено вчера в 21:13
Политика

Порошенко назвал себя русскоязычным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В мэрии Сочи правоохранители провели выемку документов

В администрации Сочи сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Ростех выявил хищения в госкорпорации совместно с Генпрокуратурой

Представители Ростеха прокомментировали информацию о проверках, которые проводились Генпрокуратурой по выявлению фактов хищения.
Обновлено в 03:42
Политика

Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова

Обновлено в 02:21
Футбол

Все билеты на матч «Ростов» — «Спартак» проданы

Все билеты на матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Спартак» проданы.
Обновлено в 03:23
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол

Дюпин – первый вратарь в сезоне РПЛ, сделавший голевой пас

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин сделал голевой пас в матче 22 тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Забитый мяч стал первым во встрече, но сохранить преимущество дагестанцы не сумели.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в коррупции

Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:51
Общество

ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше»

Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен отметила 61-летие в бикини

Свой 61-й день рождения Елена Кондулайнен встречает в Доминиканской республике.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Кокорин и Мамаев прибыли в суд с вещами

"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию заседания. Ранее жена и мама Кокорина прибыли в суд на заседание по делу футболиста.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Криминального авторитета Таро освободили из колонии

Обновлено в 03:55
Экономика

Глава РФПИ снова попросил смягчить меру пресечения для Калви

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во второй раз подал ходатайство о смягчении меры пресечения для основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 05:32
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено вчера в 16:30
Экономика

Газету «Ведомости» задумали продать

Предприниматель Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты «Ведомости» (принадлежит семье Кудрявцева).
Обновлено в 03:22
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

На Донбассе прогремел взрыв: украинские каратели лишились сапера

Обновлено в 04:56
Экономика

Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума

Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Армия и оружие

На Украину прибудут 150 десантников элитной дивизии армии США

Обновлено в 04:30
Финансы

Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году

Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

Суд отклонил жалобу Аленичева на лишение прав и штраф

Ленинский районный суд Красноярска отклонил жалобу главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева на лишение его водительского удостоверения и наложении штрафа, передает "Советский спорт".
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Авто

Два дополнительных налога для автомобилистов введут в России

Экологический и утилизационный - два новых дополнительных налога введут для автовладельцев России.
Обновлено в 03:17
Происшествия

В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Международный арктический форум открывается в Петербурге

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