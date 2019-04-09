Футбол
Возобновляется футбольная Лига чемпионовBFM.ru вчера в 21:30
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Есть надежда, в 2024 году все останется по-прежнему. Ведь призовой фонд и так растет, участники самого дорогого футбольного состязания получат 2 млрд евро. Общая стоимость тех, кто претендовал на баснословные призовые, перевалила за 15 млрд.
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Спорт-Экспрессвчера в 21:59
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