Футбол

Возобновляется футбольная Лига чемпионовBFM.ru вчера в 21:30

Тоттенхэм — Манчестер Сити
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Есть надежда, в 2024 году все останется по-прежнему. Ведь призовой фонд и так растет, участники самого дорогого футбольного состязания получат 2 млрд евро. Общая стоимость тех, кто претендовал на баснословные призовые, перевалила за 15 млрд.
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Подробнее о событии

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: трансляция матча – в 22.00

Спорт-Экспресс13:00

«Тоттенхэм» – «Ман Сити»: Константин Генич и Нобель Арустамян спрогнозировали матч

Sports.ru12:20

Чисто английский четвертьфинал: одержит ли «Ман Сити» 15-ю победу подряд?

Советский спорт06:15

Ковбойские шпоры. Как «Тоттенхэм» завоевывает американский рынок

Матч ТВ08:08

«Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити» в первом четвертьфинальном матче ЛЧ

Бомбардир.ру09:08

«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч Лиги чемпионов

Чемпионат12:56

«Тоттенхэм» – «Манчестер Сити»: перед матчем

Eurosport.ru03:00
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Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг

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Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
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Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
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В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире

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В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта

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В «Правом секторе» открестились от задержанного в России Пирожка

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Любитель конструктора Lego Лаклан Камерон построил копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока.
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Финансы

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Банк России оценивает ситуацию в экономике страны как близкую к равновесию.
Обновлено в 05:30
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Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
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Не совсем правильно ассоциировать выявленные в «Роскосмосе» хищения с работой действующего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Обновлено в 08:41
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МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд

МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
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Обновлено в 10:49
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