Футбол
Возобновляется футбольная Лига чемпионовBFM.ru вчера в 21:30
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Лондон, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
Есть надежда, в 2024 году все останется по-прежнему. Ведь призовой фонд и так растет, участники самого дорогого футбольного состязания получат 2 млрд евро. Общая стоимость тех, кто претендовал на баснословные призовые, перевалила за 15 млрд.
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Политика
Около офиса Зеленского в Киеве проходит протестный митинг
Обновлено в 12:07
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа
Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
Обновлено в 09:34
Шоу-бизнес
Елена Кондулайнен отметила 61-летие смелой фотосессией в бикини
Советская и российская актриса театра и кино Елена Кондулайнен разместила в "Фэйсбуке" смелые фото в бикини.
Обновлено в 09:24
Общество
В Москве умерла невестка Сергея Есенина
Музей Сергея Есенина сообщил в Facebook, что накануне, 8 апреля, умерла вдова сына поэта Сергея Есенина Алина.
Обновлено в 13:11
Политика
Путин одобрил выдачу россиянам генетических паспортов
О создании генетических паспортов для россиян говорится в президентском указе «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Путин прокомментировал доклад Мюллера словами «гора родила мышь»
В России заранее знали, что спецпрокурору Роберту Мюллеру не удастся найти никаких доказательств наличия сговора нынешнего президента США Дональда Трампа с Москвой перед выборами 2016 года, заявил на проходящем в Санкт-Петербурге Арктическом форуме президент России Владимир Путин.
Обновлено в 10:10
Авто
Эксперты показали Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
Эксперты, а именно дизайнер Никита Чуйко и сотрудники портала «Колеса.ру» показали Chevrolet Niva в премиальном современном тюнинге.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Свидетель рассказал о причинах драк с участием Кокорина и Мамаева
В Пресненском суде Москвы проходит судебный процесс по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые осенью прошлого года устроили несколько драк.
Обновлено в 13:14
Политика
Путин поспорил с президентом Финляндии о санкциях
Президенты России и Финляндии Владимир Путин и Саули Ниинистё на пленарном заседании Арктического форума поспорили по поводу санкций, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 12:45
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Политика
Глава ДНР: Донбасс добивается возвращения в состав России
Главная цель Донбасса заключается в возвращении на Родину (т. е. в Россию) полноправным членом, заявил в интервью телеканалу «Юнион» глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Макгрегор устроил драку в баре Ирландии после слов о русских
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор устроил потасовку в одном из баров Ирландии после того, как один из посетителей заявил ему, что "русские избили его", передает РИА Новости.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Абызова перевели в двухместную камеру с телевизором и холодильником
Арестованного экс-министра «открытого правительства» Михаила Абызова перевели из карантина СИЗО «Лефортово» в двухместную камеру, в которой есть телевизор и холодильник, сообщил РБК ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено в 11:26
Авто
Suzuki рассказала о новом Jimny для России
Компания Suzuki начнет российские продажи маленького внедорожника Jimny четвертого поколения ближе к началу осени 2019 года.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
В ФРГ подтвердили гибель совладелицы S7 Филёвой при крушении самолёта
В прокуратуре Дармштадта сообщили, что анализ ДНК тел жертв авиакатастрофы в Германии завершён, гибель совладелицы авиакомпании S7 Наталии Филёвой подтверждена.
Обновлено в 12:08
Политика
В «Правом секторе» открестились от задержанного в России Пирожка
Задержанный в России сотрудниками ФСБ Игорь Пирожок действительно был членом «Правого сектора», но очень короткий период времени.
Обновлено в 10:47
Авто
Из Lego сделали копию 1400-сильного «Мустанга» Кена Блока
Любитель конструктора Lego Лаклан Камерон построил копию 1400-сильного Ford Mustang Hoonicorn Кена Блока.
Обновлено в 08:03
Экономика
Медведев раскритиковал качество переработки мусора в России
Премьер-министр Дмитрий Медведев критически оценил уровень переработки твердых бытовых отходов (ТБО) в стране и призвал стремиться к достижению европейских стандартов.
Обновлено в 11:46
Финансы
ЦБ оценивает экономическую ситуацию в России как близкую к равновесию
Банк России оценивает ситуацию в экономике страны как близкую к равновесию.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Суд города Соль-Илецк в Оренбуржье арестовал на 40 дней криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как "Таро", который 9 апреля освободился из колонии, сообщила РИА Новости помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик.
Обновлено в 07:42
Армия и оружие
Соловьев рассказал, что ждет корабли НАТО в случае захода в Азовское море
Телеведущий и журналист Владимир Соловьев в эфире программы «Кто против» ответил американскому эксперту Грэгу Вайнеру, который назвал дату прохода кораблей НАТО и ВМСУ в Азовское море и объяснил ему, чем Россия ответит на эти действия Запада.
Обновлено в 10:52
Политика
Сенаторы США призвали Эрдогана выбрать между F-35 и С-400
Группа сенаторов США в статье для The New York Times заявили, что если Турция приобретёт российские зенитные ракетные комплексы С-400, то против неё будут введены санкции.
Обновлено в 11:30
Политика
Кремль не считает Рогозина ответственным за нарушения в «Роскосмосе»
Не совсем правильно ассоциировать выявленные в «Роскосмосе» хищения с работой действующего главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Экономика
МТС подала развернутый иск против Туркмении на сумму $1,5 млрд
МТС подала развернутый иск против Туркмении, увеличив сумму потерь до $1,5 млрд с ранее озвученных $750 млн, следует из сообщения оператора.
Обновлено в 12:35
Интернет
Opera выпустила десктопный браузер c поддержкой Web 3
Opera становится первым крупным браузером, внедрившим крипто-кошелек и поддержку Web 3. Новая функция позволяет совершать транзакции и взаимодействовать с интернетом будущего на основе блокчейна, также известного как Web 3.
Обновлено в 06:19
Экономика
Приток мигрантов в Россию спал до минимума
В 2017 году приезжие полностью компенсировали естественную убыль населения, но в 2018 году перекрыли её лишь на 57,2%. Приток мигрантов сократился из всех стран, кроме Азербайджана, Армении и Туркмении.
Обновлено в 08:15
Здоровье
В Тюмени умерла не желавшая лечить своих детей ВИЧ-диссидентка
Сотрудники тюменского «Центра профилактики и борьбы со СПИД» рассказали о том, что известная в регионе ВИЧ-диссидентка, которая отказывалась от лечения собственных детей, умерла.
Обновлено в 10:49