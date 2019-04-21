Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт ТриполиВести.Ru вчера в 13:18
Аэропорт Триполи уже несколько раз переходил под контроль обеих враждующих сторон, до последнего времени его контролировали отряды правительства национального согласия. Хафтар объявил о начале наступления на Триполи 4 апреля.
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Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Православные празднуют Вербное воскресенье
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Экономика
Mainichi рассказала о планах КНДР укрепить экономические связи с РФ
Государственная стратегия экономического развития КНДР на 2016-2020 года предусматривает постепенный отход от ориентации на Китай и укрепление внешнеэкономических связей с Россией, Ближним Востоком и странами Юго-Восточной Азии, сообщает в воскресенье газета Mainichi.
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В Омске двое детей утонули, провалившись под лед
Четверо детей провалились под лед искусственного водоема в Омске, одна девочка спаслась самостоятельно, мальчика достал очевидец, двое утонули, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Омской области.
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«Витесс» Слуцкого в меньшинстве разгромил «Зволле»
Футболисты «Витесса» в домашнем матче 31-го тура чемпионата Нидерландов разгромили «Зволле».
Обновлено вчера в 15:37
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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Обновлено вчера в 20:34
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Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7
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Запуск корабля Dragon к МКС перенесли на 30 апреля
Обновлено 19 апреля в 12:44
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Штаб Зеленского отреагировал на иск о снятии с выборов президента
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее сообщила, что Кремль «учтет отказ Мальты» в двусторонних отношениях с островным государством.
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