Религия

Вознесение Господне отпраздновали в православных храмахГТРК Калуга 06:58

6 июня православные верующие празднуют Вознесение Господне. Это событие отмечается в сороковой день после Пасхи. Вознесение считается одной из 12-ти наиболее значимых дат в христианском календаре.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Православный мир празднует Вознесение Господне

Вести.Ru02:18

Вознесение Господне: смысл, история и традиции праздника

ТАСС03:15

«Он вернется», когда человечество осатанеет

РИА Новости01:00

Православные отмечают Вознесение Господне

Газета.Ru00:38

До края земли

Известия01:00

Вознесение Господне: что дает этот праздник каждому из нас

Российская газетавчера в 16:45

Вознесение Господне 2019 — традиции и приметы 6 июня

SakhaLife.ru03 июня в 22:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 12:33, Ашберн
Армия и оружие

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Обновлено в 08:14
Транспорт

Власти Москвы планируют построить в городе еще 10 канатных дорог

Власти Москвы в рамках Петербургского международного экономического форума презентовали предложения по размещению еще десяти канатных дорог, которые в будущем могут стать частью системы городского общественного транспорта.
Обновлено в 12:01
Общество

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Панкратов-Черный попал в больницу

Обновлено в 07:15
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

Бывший начальник финансового отдела Службы специальных объектов, которая курирует командные бункеры для руководства страны, погиб в результате падения с высоты.
Обновлено в 03:54
Политика

Порошенко требует объяснений по возможному снятию блокады с Донбасса

Экс-президент Украины Петр Порошенко после заявлений представителя Киева в контактной группе Леонида Кучмы о возможности обсудить снятие блокады с Донбасса потребовал от действующего главы государства Владимира Зеленского публичных объяснений.
Обновлено вчера в 17:40
Авто

Составили рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) опубликовал рейтинг самых уязвимых для угона автомобилей.
Обновлено в 07:39
Авто

Российский авторынок ускорил падение

Падение продаж наблюдается второй месяц подряд и третий с начала года. Майское пике оказалось самым значительным за последние два года.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Суд Украины вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк

Районный суд Днепропетровской области вынес приговор в отношении пяти бывших участников силовой операции в Донбассе, которых обвиняли в убийстве сотрудницы Херсонского городского совета и гражданской активистки Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:57
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Наука

Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие

Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед ПТРК «Корнет-ЭМ»

Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский ответил на петицию с требованием отставки

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием отставки, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:30
Экономика

Аналитики предсказывают сильнейшее падение цен на оперативную память из-за торговой войны США и Китая

Буквально только что аналитики подразделения DRAMeXchange торговой площадки TrendForce официально изменили собственный прогноз по динамике снижения контрактных цен на оперативную память типа DRAM.
Обновлено в 04:25
Экономика

Российские туристы в 2018 году потратили за рубежом почти $35 млрд

В 2018 году российские туристы потратили за рубежом $34,5 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 11:32
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

По мнению Орешкина, если ситуация на рынке потребительского кредитования не изменится, рецессия в России может наступить уже в 2021 году.
Обновлено в 08:48
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Культура

Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения

6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено вчера в 09:02
Шоу-бизнес

Мать Тимати объявила конкурс на имя наследника Black Star

Мать рэп-исполнителя Тимати Симона Юнусова предложила россиянам выбрать имя будущего наследника музыканта.
Обновлено в 08:16
Хоккей

47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру

Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
Обновлено в 10:20
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Авто

GM и Michelin переходят на безвоздушные шины

Необычный дизайн и безвоздушная технология позволяют повысить уровень безопасности и сократить количество используемого для создания шин сырья.
Обновлено в 03:02
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Здоровье

Ученые определили количество шагов в день для продления жизни

Американские ученые взялись подтвердить или опровергнуть миф о 10 000 шагах в день, которые необходимы для поддержания здоровья и продления жизни.
Обновлено вчера в 10:45
Авто

Китайский концерн Great Wall открыл в России новый завод Haval

Новое предприятие по производству автомобилей Haval запущено в Тульской области.
Обновлено в 00:30
Экономика

Газпромбанк вложит 15 млрд в создание системы маркировки товаров

РФ — до 8,7 млрд руб. "Создаваемая система маркировки и отслеживания товаров позволит эффективно контролировать товарные рынки и в полной мере обеспечить защиту прав потребителей, а применение механизмов ГЧП сделает ее запуск наиболее эффективным с точки зрения использования бюджетных средств", — прокомментировал Алексей Белоус.
Обновлено в 11:10
Политика

В Крыму украинца осудили за шпионаж

Обновлено в 07:52
Политика

Глава Роскомнадзора пообещал новый способ полной блокировки Telegram

Роскомнадзор работает над новыми способами полной блокировки мессенджера Telegram.
Обновлено в 11:03
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное