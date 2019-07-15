Политика
Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политологГазета.Ru 04:17
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT. По его словам, это станет возможным, если президент Украины Владимир Зеленский сможет сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Раду.
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с чего всё началось
Депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев заявил, что намерен потребовать от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Донбасса и Крыма, введённой в 2015 году. Об этом он сообщил на ток-шоу "Оппозиция" в эфире украинского телеканала "НАШ".RT на русскомвчера в 16:02
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