Депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционный блок» Евгений Мураев заявил, что намерен потребовать от президента страны Владимира Зеленского снятия блокады с Донбасса и Крыма, введённой в 2015 году. Об этом он сообщил на ток-шоу "Оппозиция" в эфире украинского телеканала "НАШ".

с чего всё началось

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT. По его словам, это станет возможным, если президент Украины Владимир Зеленский сможет сконцентрировать все инструменты власти после выборов в Раду.

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