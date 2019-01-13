Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опаснымИзвестия01:56
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Известия01:56
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Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
В городе Учалы в Башкирии мужчина застрелил троих человек, после чего совершил самоубийство, сообщается на сайте Следственного управления СКР по республике.
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп не рассказал своим соратникам детали встречи с Путиным
Газета сообщает, что на встрече в Гамбурге вместе с Трампом присутствовал и действующий на тот момент госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Политика
Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций
В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Политика
Союз России и Китая окрестили «американским кошмаром»
Как отмечает The National Interest, американские аналитики долгое время со скептицизмом относились к возможности более глубокого сотрудничества между Москвой и Пекином, однако в настоящее время вопрос о том, как ответить на продолжающееся сближение двух своих главных конкурентов, является для США сложнейшим.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Япония обзаведется ударными самолетами электронной войны
Собственные ударные самолеты электронной войны, способные вывести из строя радары и системы связи возможного противника, будут разработаны в Японии.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия
На Украине произошел пожар на нефтехимическом заводе
На нефтехимическом заводе в Ивано-Франковской области на Украине произошел пожар, сообщает МВД страны в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:08
Общество
За новогодние праздники Роспотребнадзор изъял более 125 тонн икры
Роспотребнадзор нашел нарушения в каждой пятой проверенной точке продажи икры. За новогодние праздники ведомство изъяло 125,6 т икры.
Обновлено в 05:01
Спорт
Евгений Плющенко попал в больницу
Бывший российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Игр в Турине и Сочи Евгений Плющенко попал в больницу.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Пять человек пострадали при пожаре на НПЗ в Ставропольском крае
В городе Новопавловске Ставропольского края в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) пострадали пять человек.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Умер полицейский, раненный при обстреле автомобиля в Ингушетии
Один из раненных при обстреле машины полицейских в Ингушетии сержант Заурбек Плиев умер в больнице.
Обновлено в 02:48
Политика
В Конгрессе США проведут слушания по встречам Трампа и Путина
Комитет Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам сообщил о своих планах провести слушания по встречам президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в течение последних 36 часов израильские ВВС атаковали цели в Сирии.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Бойцы СДС заявили о задержании в Сирии двух боевиков с гражданством РФ
Группа боевиков, двое из которых — российские граждане, задержана на востоке Сирии арабо-курдскими отрядами «Сирийских демократических сил» (SDF).
Обновлено вчера в 20:48
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия
В Перми водитель такси сбил трех человек на остановке
Водитель такси на Renault Logan сбил трех человек на автобусной остановке в Перми, пострадавшие госпитализированы в медучреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Пермскому краю.
Обновлено в 04:17
Происшествия
В Уфе загорелся нефтеперерабатывающий завод
На производственной площадке Уфимского нефтеперерабатывающего завода 13 января произошел пожар.
Обновлено в 02:55
Политика
На границе США и Мексики обнаружили туннель
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Полиция опровергла задержание блогера за видео с похорон авторитета
Информация о задержании в Хабаровском крае блогера Виктора Торопцева, распространившего информацию о помпезных похоронах криминального авторитета Юрия Зарубина с участием главы местной полиции и прокурора, является недостоверной.
Обновлено в 03:38
Общество
Спутники ГЛОНАСС вернулись к работе в штатном режиме
Спутник «Глонасс-М», ранее выведенный на внеплановое техническое обслуживание, введён в систему 13 января, согласно составу группировки спутников ГЛОНАСС, опубликованному информационно-аналитическим центром координатно-временного и навигационного сообщения.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Россиян могут заставить заменить окна с пластиковых на деревянные
Обновлено вчера в 06:10
Политика
Киев отдаст Константинополю храм с могилой основателя Москвы
Президент Украины Петр Порошенко передаст Константинопольскому патриархату храм Спаса на Берестове, в котором находится могила основателя Москвы князя Юрия Долгорукого.
Обновлено в 04:50
Хоккей
Овечкину зашили рану прямо во время матча
Медикам пришлось зашивать рану прямо во время матча, и вскоре он снова появился на льду.
Обновлено в 01:26
Хоккей
Кучеров добился лучшего показателя в НХЛ за 22 года
Обновлено в 03:18
Происшествия
Во Франции прошла девятая акция протеста «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 17:54
Транспорт
В Москве планируют начать строительство новой ветки метро в 2021 году
Обновлено вчера в 17:29