Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опаснымИзвестия01:56
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Известия01:56
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Спорт
Женская сборная России по биатлону выиграла эстафету в Оберхофе
Обновлено в 07:53
Политика
В Белоруссии выступили за ограничение трансляции российских каналов
Оппозиционная партия «Белорусский народный фронт» (БНФ) призвала власти страны огранить трансляцию российских телеканалов и заменить их программами собственного производства, а жителей Белоруссии — пользоваться белорусским языком и совершенствовать его.
Обновлено в 07:39
Общество
Суд вернул иск главы Росгвардии к Навальному
Люблинский суд Москвы вернул иск главы Росгвардии Виктора Золотова к основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Самолет выкатился за пределы взлетной полосы в Шереметьево
Пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших нет, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Башкирии мужчина застрелил троих человек
Житель города Учалы в Башкирии Артур Ибрагимов застрелил троих человек - свою жену и двоих соседей, ранил одного человека и покончил с собой.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Нетаньяху подтвердил нанесение Израилем ударов по Сирии
Обновлено в 04:47
Общество
Польша построит остров в Калининградском заливе
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Шереметьево задержали незаконно проникшего на борт самолета мужчину
Пограничники задержали мужчину, который незаконно проник на борт рейса Москва–Брюссель в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:03
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено вчера в 10:26
Политика
Возможное избрание Зеленского президентом Украины посчитали опасным
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может нести серьезную опасность для страны.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Число жертв взрыва в Париже возросло до четырех
В Париже увеличилось число жертв взрыва газа, который произошел 12 января в одной из пекарен французской столицы.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Водитель такси сбил трех человек на остановке в Перми
В Дзержинском районе Перми водитель такси Renault Logan въехал в автобусную остановку и сбил трех человек.
Обновлено в 07:00
Политика
Порошенко заявил, что никто не сможет остановить Украину
"Автокефальная" церковь была образована на "объединительном соборе" в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших ранее на Украине.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Замену пистолету Макарова запустят в производство в 2019 году
Новый российский пистолет для Минобороны "Удав", который придет на замену ПМ, начнется производиться в нынешнем году, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 04:12
Политика
Посол США пригрозил Германии санкциями из-за «Северного потока — 2»
Американский посол в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых предупредил их о возможных санкциях, если они будут поддерживать реализацию "Северного потока — 2". Об этом пишет Bild.
Обновлено в 01:52
Политика
Пушков назвал цель заявлений посла США по «Северному потоку — 2»
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Соединённых Штатов в ФРГ Ричарда Гренелла, который допустил возможность введения санкций против немецких компаний, которые поддерживают строительство «Северного потока — 2».
Обновлено в 06:43
Спорт
Саночник Павличенко победил на этапе Кубка мира в Латвии
Саночник Семен Павличенко стал победителем этапа Кубка мира в латвийской Сигулде.
Обновлено в 06:03
Футбол
Самедов стал игроком «Крыльев Советов»
Обновлено в 06:32
Общество
За новогодние праздники Роспотребнадзор изъял более 125 тонн икры
Роспотребнадзор нашел нарушения в каждой пятой проверенной точке продажи икры. За новогодние праздники ведомство изъяло 125,6 т икры.
Обновлено в 05:01
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено вчера в 03:53
Происшествия
В Рязанской области мужчина погиб при запуске фейерверка
Обновлено в 06:57
Политика
Министр обороны Греции ушел в отставку из-за переименования Македонии
Партия «Независимые греки» выходит из состава греческого правительства, заявил лидер этой партии, министр обороны страны Панос Камменос.
Обновлено в 05:24
Спорт
Нильссон и Дальквист выиграли командный спринт в Дрездене
Шведские лыжницы Стина Нильссон и Мая Дальквист стали победителями в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Барнауле пятилетний мальчик пожаловался на пьяных взрослых в СК
Пятилетний мальчик из Барнаула позвонил на телефонную линию «Ребенок в опасности» и пожаловался на алкогольное опьянение взрослых, которые проживают с ним в одной квартире.
Обновлено в 07:12
Спорт
Екатерина Юрлова-Перхт: «Финишировать с флагом было моей мечтой»
Чемпионка мира-2015 Екатерина Юрлова-Перхт после победы в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе заявила, что всегда мечтала финишировать с флагом.
Обновлено в 07:17
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено вчера в 05:39
Футбол
«Фенербахче» не станет продлевать контракт с Нойштедтером
Как сообщает Fanatik, Фенербахче не будет продлевать контракт с 30-летним защитником.
Обновлено в 05:44
Общество
Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»
Обновлено вчера в 21:11
Хоккей
Женская сборная Канады выиграла МЧМ, Россия уступила в матче за бронзу
Обновлено в 05:24
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37