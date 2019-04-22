Футбол
«Возможен аффект»: как Кокорин напал на Пака. LIVEГазета.Ru 06:01
17:00 Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова просит огласить благодарственные письма в адрес футболиста, поступившие ей на почту, чтобы затем приобщить их к материалам дела.
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Политика
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку
Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
Обновлено в 07:47
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
Обновлено в 05:15
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»
Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».
Обновлено в 04:41
Происшествия
Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц
Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Авто
АвтоВАЗ начал продажи автомобилей LADA в Монголии
По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:46
Политика
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Обновлено в 08:50
Политика
Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях
Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
Музыка
Фестиваль современного искусства «Форма» объявил участников
Организаторы фестиваля современного искусства «Форма» объявили первую группу участников.
Обновлено в 09:07
Политика
Волкер поддержал намерение Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддерживает намерение Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:21
Спорт
Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры
Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
Политика
Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры в Пекине.
Обновлено в 09:15
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика
Лимузин Ким Чен Ына во Владивостоке попал на видео
В Сети появился ролик, где запечатлен едущий по городу лимузин, предположительно, Ким Чен Ына.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
Волочкова призналась, что раны на ногах ей зализывают собаки
Сегодня Анастасия Волочкова в своем Instagram опубликовала свежую фотографию и рассказала, кто помогает лечить ее израненные ноги.
Обновлено в 06:32
Музыка
Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»
Обновлено в 10:05
Экономика
Производство крафтового пива могут ограничить в России
Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол
Независимый врач установил, что диагноз «сотрясение мозга» у Пака не обоснован
Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в ходе слушания по делу футболиста зачитал заключение независимого врача, рассматривавшего эпизод, в ходе которого игрок ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие
На Украине построили разведывательный корабль специального назначения
Обновлено в 10:00
Политика
Депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия
Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Общество
Судебный квартал ждет приговора
В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Авто
Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber
Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду
На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Обновлено в 07:53
Происшествия
На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение
Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье
Медики дали рекомендации по снижению давления без лекарств
Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.
Обновлено в 07:44