Футбол

«Возможен аффект»: как Кокорин напал на Пака. LIVEГазета.Ru 06:01

17:00 Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова просит огласить благодарственные письма в адрес футболиста, поступившие ей на почту, чтобы затем приобщить их к материалам дела.
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«Возможен аффект»: как Кокорин напал на Пака. LIVE

Газета.Ru06:01
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Политика

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев ушел в отставку

Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев во вторник ушел в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель городской думы.
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Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру «Мстителей»

Минкульт настоял на переносе с 25 на 29 апреля премьеры последней ленты про «Мстителей», чтобы в кинотеатрах смогли посмотреть российский фильм «Миллиард».
Обновлено в 04:41
Происшествия

Студент требует с Apple $1 млрд за ошибку системы распознавания лиц

Bloomberg пишет, что 18-летнего Усмана Баха задержали по подозрению в кражах из магазина Apple. Его опознала система распознавания лиц.
Обновлено в 07:23
Авто

АвтоВАЗ начал продажи автомобилей LADA в Монголии

По данным аналитического агентства «АвтоСТАТ», в 2018 году объем экспорта «АвтоВАЗа» составил 38052 автомобиля — на 57% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:46
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Трамп потребовал от The New York Times извиниться перед ним на коленях

Президент США Дональд Трамп во вторник вновь обрушился с критикой в адрес газеты The New York Times, потребовав от нее извиниться перед ним на коленях.
Обновлено в 08:06
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Фестиваль современного искусства «Форма» объявил участников

Организаторы фестиваля современного искусства «Форма» объявили первую группу участников.
Обновлено в 09:07
Политика

Волкер поддержал намерение Зеленского вести переговоры с Путиным

Спецпредставитель госдепартамента США на Украине Курт Волкер поддерживает намерение Владимира Зеленского, победившего во втором туре выборов президента Украины, вести диалог с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:21
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Фигурист Ковтун объявил о завершении профессиональной карьеры

Четырёхкратный чемпион России в одиночном фигурном катании Максим Ковтун объявил о завершении профессиональных выступлений в возрасте 23 лет.
Обновлено в 07:14
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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры в Пекине

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут двусторонние переговоры в Пекине.
Обновлено в 09:15
Происшествия

На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS

В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено вчера в 06:34
Политика

Лимузин Ким Чен Ына во Владивостоке попал на видео

В Сети появился ролик, где запечатлен едущий по городу лимузин, предположительно, Ким Чен Ына.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Теракты на Шри-Ланке могли совершить в ответ на атаку в Новой Зеландии

Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Волочкова призналась, что раны на ногах ей зализывают собаки

Сегодня Анастасия Волочкова в своем Instagram опубликовала свежую фотографию и рассказала, кто помогает лечить ее израненные ноги.
Обновлено в 06:32
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Сергей Лазарев пообещал удивить зрителя на «Евровидении»

Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Обновлено в 06:22
Шоу-бизнес

Садальский назвал Галкина провальным ведущим и обратился к Эрнсту

Обновлено в 09:44
Экономика

Производство крафтового пива могут ограничить в России

Россияне рискуют остаться без крафтового пива, а также без иностранных и отечественных брендов «пенного», изготовленного не по ГОСТам.
Обновлено вчера в 18:12
Футбол

Независимый врач установил, что диагноз «сотрясение мозга» у Пака не обоснован

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, в ходе слушания по делу футболиста зачитал заключение независимого врача, рассматривавшего эпизод, в ходе которого игрок ударил стулом чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Обновлено в 09:53
Армия и оружие

На Украине построили разведывательный корабль специального назначения

Обновлено в 10:00
Политика

Депутаты Верховной Рады собирают подписи за отставку Андрея Парубия

Депутаты Верховной рады Украины собирают подписи для снятия с должности главы парламента Андрея Парубия.
Обновлено в 09:45
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Общество

Судебный квартал ждет приговора

В ноябре 2018 года глава УДП (заказчик стройки) Александр Колпаков заявлял, что «активная фаза сооружения зданий должна начаться во втором квартале 2019 года», при этом ведомство в связи с изменившимся объемом работ «ждет еще одного решения Главгосэкспертизы», после получения которого «будут понятны сроки окончания».
Обновлено вчера в 16:01
Финансы

Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды

Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель системы «Посейдон» спустили на воду

На "Севмаше" спустили на воду атомную подводную лодку "Белгород", которая будет первым экспериментальным носителем беспилотной системы "Посейдон", передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Обновлено в 07:53
Происшествия

На могиле Евгения Осина поставят видеонаблюдение

Продюсер Осина Андрей Разин заявил, что они с экс-супругой певца подозревают конкретных лиц в поджоге могилы.
Обновлено в 08:53
Интернет

Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов

Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
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Медики дали рекомендации по снижению давления без лекарств

Люди, которые страдают от периодического повышения давления, могут привести его в норму несколькими способами.
Обновлено в 07:44
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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