Политика

Возле здания Конституционного суда в Киеве собрались митингующиеREGNUM 03:57

В Киеве возле здания Конституционного суда, где сегодня, 11 июня, должно состояться рассмотрение вопроса о законности роспуска Верховной рады Украины, собрались противники указа президента страны Владимира Зеленского.
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Сторонники и противники Зеленского устроили «шоу» у стен Конституционного суда

Новостной фронт07:59

Недовольны возможным окончанием войны: националисты окружили Конституционный суд в Киеве

РЕН ТВ07:06

В Киеве десятки людей вышли на акцию протеста около Конституционного суда – кадры

Российский Диалог05:04

«Защитим Конституцию от ее гаранта!»: Митинг возле здания КСУ в Киеве — видео

Украина.ру07:50

Возле здания Конституционного суда в Киеве собрались митингующие

REGNUM03:57

В Киеве проходит митинг возле здания Конституционного суда

РИА Новости03:15
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Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина

В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество

Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды

Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Гаджеты

Amazfit Verge 2 – керамические «умные» часы с поддержкой ЭКГ

Обновлено в 08:38
Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 09:16
Общество

ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Авто

Представлен седан Bentley Flying Spur нового поколения

Компания Bentley официально представила новый Flying Spur.
Обновлено в 06:47
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в китайских программах

Как отмечает издание, Министерство энергетики США запретило своим исследователям принимать участие в китайских программам по набору талантов после того, как было обнаружено, что персонал был завербован для участия в иностранных военных программах.
Обновлено в 06:27
Музыка

«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России

Обновлено 09 июня в 00:34
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова

Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Политика

Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие

В Краснодаре летчицы-курсантки впервые прыгнули с парашютом

Обновлено в 08:21
Происшествия

Защита Ивана Голунова обжаловала решение о домашнем аресте журналиста

Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини

45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей

Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Политика

В Кремле оценили возможность возвращения России в ПАСЕ

Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 09:53
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram

Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:13
Космос

Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей

Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Общество

Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате

Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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