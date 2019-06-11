Политика
Возле здания Конституционного суда в Киеве собрались митингующиеREGNUM 03:57
В Киеве возле здания Конституционного суда, где сегодня, 11 июня, должно состояться рассмотрение вопроса о законности роспуска Верховной рады Украины, собрались противники указа президента страны Владимира Зеленского.
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В Киеве десятки людей вышли на акцию протеста около Конституционного суда – кадры
Российский Диалог05:04
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Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Минприроды и Роспотребнадзор выступили против одноразовой посуды
Ограничение производства и продажи одноразовых пластиковых пакетов и посуды поддержали Минприроды и Роспотребнадзор, направив свои предложения о сокращении образования отходов экологической комиссии Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено в 04:28
Гаджеты
Amazfit Verge 2 – керамические «умные» часы с поддержкой ЭКГ
Обновлено в 08:38
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Экономика
Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам
После вступления соглашения в силу предполагается, что государство, в котором трудился иностранный работник и осуществлял отчисления в Пенсионный фонд, будет выплачивать ему пенсию и после его возвращения на родину.
Обновлено в 01:28
Авто
Представлен седан Bentley Flying Spur нового поколения
Компания Bentley официально представила новый Flying Spur.
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Минэнерго США запретило сотрудникам участвовать в китайских программах
Как отмечает издание, Министерство энергетики США запретило своим исследователям принимать участие в китайских программам по набору талантов после того, как было обнаружено, что персонал был завербован для участия в иностранных военных программах.
Обновлено в 06:27
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
Обновлено в 08:06
Политика
Зеленский представил кандидата на пост главы МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини
45-летняя Юлия Высоцкая опубликовала фото в бикини Сама Юлия дала подсказки, как ей удается поддерживать себя в прекрасной форме.
Обновлено вчера в 22:01
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей
Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Политика
В Кремле оценили возможность возвращения России в ПАСЕ
Помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 09:53
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Telegram
Пользователи сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:13
Космос
Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей
Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Сбербанк запустил сервис переводов для получения наличных в банкомате
Сбербанк запустил новый сервис переводов денежных средств, с помощью которого можно получить наличные в банкоматах или офисах организации.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10