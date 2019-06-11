Возле суда митингуют сторонники и противники указа о роспуске РадыУкраина.ру 04:08

Возле здания Конституционного суда проходит митинг общественных организаций, которые выступают за и против отмены указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Возле суда митингуют сторонники и противники указа о роспуске Рады

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