Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНомГазета.Ru 17:32
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа. Как сообщает "Чемпионат.com", инцидент произошел после матча четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1).
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Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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Шведский журналист обвинил сериал «Очень странные дела» в русофобии
Шведский журналист Эрик Хакинг раскритиковал третий сезон сериала "Очень странные дела" за стереотипность.
Обновлено в 13:40
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МВД заявило о 600 задержанных на несогласованной акции в Москве
На несанкционированной акции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Милиция проверяет сообщения о минировании вокзала и самолетов в Минске
Сотрудники белорусских правоохранительных органов занимаются проверкой информации о минировании вокзала в Минске, а также нескольких самолетов, вылетающих из столичного аэропорта.
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Валерий Карпин признал наличие проблем с обороной у «Ростова»
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Обновлено в 10:37
Общество
В Благовещенске шторм затопил улицы и повалил деревья
Обновлено в 19:47
Здоровье
Скончался заслуженный врач РФ Сухарев Владимир Михайлович
Владимир Михайлович Сухарев - заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, более 30 лет возглавлял онкологическую службу, являясь главным онкологом министерства здравоохранения Самарской области.
Обновлено в 17:16
Экономика
В России начал действовать закон о страховании жилья от ЧС
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Политика
Соратник Джонсона заявил о неспособности парламента остановить Brexit
30 июля министр по выходу Великобритании из Евросоюза Стивен Баркли заявил, что Соединенное Королевство покинет европейское сообщество 31 октября независимо от того, договорятся стороны об условиях Brexit или нет.
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В Германии призвали к переговорам с РФ о контроле над вооружениями
Депутат отметил, что США и Россия должны начать переговоры о продлении договора СНВ-III, но в то же время признал, что нынешняя ситуация неблагоприятна для этого.
Обновлено в 06:15
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено в 21:21
Экономика
Донской зернотрейдер подал крупный иск к волгоградскому элеватору
В 2017 и 2018 годах «ЗерноТрейд» входил в рейтинг крупнейших по выручке компаний Ростовской области, который ежегодно составляет «Город N». Выручка «ЗерноТрейда» в 2018 году, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», составила 35,6 млрд руб. против 23,8 млрд руб. годом ранее, чистая прибыль в 2018 году упала на 22,8%, до 55,2 млн рублей.
Обновлено в 16:14
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Экономика
Samsung выиграл тендер на проект нефтезавода в Мексике на $140 млн
Южнокорейская инженерная корпорация Samsung Engineering выиграла тендер на проектировку нефтеперерабатывающего завода в Мексике.
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Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Здоровье
Названы продукты, повышающие артериальное давление
Кофеин содержится в кофе, энергетических напитках и чае. Одна порция напитка увеличивает артериальное давление на 8,1 мм ртутного столба.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
20 тыс. зрителей собрались в первый день Армейских игр в Китае
В Китае в первый день Армейских игр пришли более 20 тысяч зрителей, информирует пресс-центр игр.
Обновлено в 09:10
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Гаджеты
Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
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В MIUI 11 появится неожиданная функция
Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
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Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках
Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
Авиация Минобороны затушила более 450 тыс. га лесных пожаров в Сибири
Авиация Минобороны России затушила 450 тыс. гектаров лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 09:27
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
Армия и оружие
В ГПУ заявили, что российский ЗРК «Печора» передан Минобороны Украины
Техника якобы проходит по статье о контрабанде В Генпрокуратуре Украины заявили, что российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора" передан оборонному ведомству "незалежной".
Обновлено вчера в 07:46
Происшествия
В Шереметьево обрушилась крыша ангара для самолетов
В московском аэропорту Шереметьево утром 3 августа обрушилась крыша строящегося ангара возле терминала D. В пресс-службе Шереметьево ЧП подтвердили и успокоили, что на деятельность аэропорта это не повлияло.
Обновлено в 06:15
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Дортмундская «Боруссия» одержала победу над мюнхенской «Баварией» в матче за Суперкубок Германии по футболу.
Обновлено в 16:35