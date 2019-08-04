Футбол

Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцамиLenta.ru 08:14

Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара». Авторы отмечают, что болельщики могли спровоцировать представителей правоохранительных органов.
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