Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцамиLenta.ru 08:14
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара». Авторы отмечают, что болельщики могли спровоцировать представителей правоохранительных органов.
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