Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНомГазета.Ru 17:32
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа. Как сообщает "Чемпионат.com", инцидент произошел после матча четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Футбол
«Челси» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией»
Мёнхенгладбахская "Боруссия" и "Челси" провели товарищеский матч на стадионе немецкой команды.
Обновлено в 13:23
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Политика
В партии Зеленского грозят решеткой за переговоры с Россией
На Украине за несанкционированные переговоры с Российской Федерацией планируют ввести уголовную ответственность.
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Первая попытка Apple создать смартфон была позорищем. Но вы запомнили только iPhone
3 августа 1993 года Apple представила первый карманный компьютер — Newton MessagePad.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Акула вцепилась в ногу поймавшего ее рыбака на видео
В социальных сетях опубликовали видеоролик, на котором видно, как акула вцепилась в ногу поймавшего ее мужчины.
Обновлено в 12:29
Общество
Более 700 тыс. человек посетили празднование юбилея ВДНХ за три дня
Празднование 80-летия ВДНХ в Москве собрало более 700 тыс. гостей за неполных три дня, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Обновлено в 12:54
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Главный военно-морской парад прошел в Санкт-Петербурге 28 июля Во время основной части мероприятия по акватории Невы прошли 43 корабля и катера, в том числе разработанные по новым проектам.
Обновлено в 19:03
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:14
Политика
Соратник Джонсона заявил, что парламент не сможет остановить Brexit
По мнению, советника главы кабмина Доминика Каммингса Джонсону не помешает это сделать даже если большинство членов палаты общин парламента Великобритании вынесут его правительству вотум недоверия.
Обновлено в 22:42
Политика
Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР
СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.
Обновлено в 09:42
Гаджеты
В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны ноутбуков
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что для того, чтобы обезопасить свой компьютер и смартфон от хакеров, стоит заклеивать камеру и микрофон, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 02:46
Футбол
Красноярский ФК «Енисей» сыграл вничью с «Томью»
"Томь" больше владела мячом, но никакой пользы из территориального преимущества не извлекла - 0:0.
Обновлено в 09:58
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Музыка
Рэпер Мот сравнил Крым с Монако
Обновлено в 14:27
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Гаджеты
Huawei поменяет название флагманских смартфонов в 2020 году
Обновлено в 09:13
Футбол
Ари: «Рефери был очень плох. Вы же видели, как он после нашего гола стал давать все свистки в пользу „Зенита“»
Нападающий «Краснодара» Ари раскритиковал судейство в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). По мнению футболиста, арбитр не должен был засчитывать гол питерцев.
Обновлено в 20:04
Политика
Жена посла США отчитала CNN за выводы на основании фото в ее Instagram
Жена посла США в России Мэри Кей Хантсман раскритиковала телекомпанию CNN за публикацию о предстоящей отставке ее мужа.
Обновлено в 13:56
Кино
В Сети появилось фото Киану Ривза с ирокезом и бородой
Актер позирует на фото с ирокезом, пушистой бородой и оголенным животом.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Видео с места страшного ДТП в Екатеринбурге, где расплющило такси
В Сети появилось видео с места ДТП в Екатеринбурге, где в результате массовой аварии автомобиль такси буквально расплющило.
Обновлено в 22:46
Происшествия
Десять тысяч бутылок пива разбились в Германии в результате аварии
Около 10 тыс. бутылок пива оказались разбиты в результате аварии на юго-западе Германии.
Обновлено в 22:26
Армия и оружие
Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА
Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено вчера в 06:05
Армия и оружие
Связисты ЗВО вновь победили в конкурсе «Уверенный приём» в Ленобласти
Пресс-служба Западного военного округа рассказала, что в Ленобласти подвели итоги конкурса «Уверенный приём».
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено в 20:45