Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНомГазета.Ru вчера в 17:32
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа. Как сообщает "Чемпионат.com", инцидент произошел после матча четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1).
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»
Sports.ruвчера в 19:37
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
828 человек было задержано в ходе акции в центре Москвы
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Власти Бразилии прагматически отнеслись к получению статуса ключевого союзника США
Обретение Бразилией статуса ключевого союзника США за пределам НАТО не имеет идеологической подоплеки и рассматривается властями южноамериканской республики с прагматической точки зрения.
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Вице-премьер Италии считает Путина великим президентом
Заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини назвал Владимира Путина великим президентом.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Полиция отчиталась о 30 задержанных на акции в Москве
К 14:30 мск полиция задержала 30 человек на несогласованной московскими властями акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:27
Кино
Скончался оскароносный режиссер-документалист Пеннебейкер
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Боярский возмутился данными Минздрава о психически больных россиянах
Народный артист РСФСР Михаил Боярский прокомментировал данные Минздрава о распространённости психических расстройств в регионах.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:14
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019
В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено вчера в 10:02
Единоборства
Ковингтон победил Лоулера на UFC on ESPN 5 и теперь подерется за титул
В главном событии вечера экс-временный чемпион организации в полусреднем весе Колби Ковингтон одолел экс-чемпиона промоушена Робби Лоулера.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
На Киевском шоссе в Москве в результате ДТП погибли два человека
Легковой автомобиль врезался в отбойник при повороте на аэропорт Внуково на юго-западе Москвы. Погибли два человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Любовь Толкалина извинилась за сорвавшийся спектакль в Ейске
Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина снимала Азовское море и занималась виндсерфингом в Ейске, где вчера должен был состояться спектакль "Мастер и Маргарита".
Обновлено вчера в 06:57
Общество
Пользователи по всему миру жалуются на сбой в работе Instagram
В работе социальной сети Instagram произошел сбой, следует из данных DownDetector.
Обновлено в 01:15
Политика
Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Авто
Складные колеса: а что, так можно было?
Трансмиссии современных полноприводных автомобилей очень вредно, если автомобиль эксплуатируется на колесах разного диаметра.
Обновлено в 01:07
Происшествия
В центре Екатеринбурга два человека погибли в ДТП с пятью автомобилями
Два человека погибли, еще трое пострадали при столкновении пяти автомобилей в центре Екатеринбурга, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено вчера в 23:37
Игры
В разработке может находиться третье крупное дополнение для Civilization VI
Игроки и ряд журналистов предполагают, что авторы планируют продолжить поддержку Civilization VI обновлениями и решили выявить, чего хочет средний игрок.
Обновлено в 01:44
Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 19:23
Общество
Клаудия Шиффер объявила войну соседям
Супермодель Клаудия Шиффер вместе со своим мужем британским режиссёром Мэттью Воном объявили войну своему соседу, которая затеяла строительство на своём участке.
Обновлено в 02:08
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Невероятный по размаху форум рока и барбекю "Шашлык Live" стартовал в столичном Парке Горького.
Обновлено вчера в 07:26
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено вчера в 17:37
Армия и оружие
Шойгу назвал причины отсутствия стран НАТО на Армейских играх
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал нежелание стран НАТО участвовать в Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 22:36
Футбол
Дзюба спас «Зенит» от поражения в матче против «Краснодара»
В центральном матче 4-го тура РПЛ "Зенит", благодаря голу Артема Дзюбы в компенсированное время второго тайма, смог уйти от поражения от "Краснодара" - 1:1. В составе питерцев дебютировал купленный у "Барселоны" Малком.
Обновлено вчера в 17:07
Авто
В Сети показали самый быстрый «Запорожец» за 20 миллионов рублей
Авто получило съемный гоночный руль, трубчатый каркас в салоне, гоночные кресла и электропривод, открывающий двери автоматически.
Обновлено вчера в 06:59
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено 02 августа в 09:36
Экономика
В России вступил в силу закон о страховании жилья от ЧС
В этом году в ряде регионов появятся собственные программы страхования жилья от чрезвычайных ситуаций - пожаров, наводнений и ураганов.
Обновлено вчера в 21:00
Общество
В Тулуне уровень воды в реке Ия опустился ниже критического показателя
Уровень воды в реке Ия в Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки.
Обновлено в 01:01
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство в России некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства.
Обновлено 02 августа в 13:53