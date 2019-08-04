Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка фанатов с ОМОНомГазета.Ru вчера в 17:32
Возле санкт-петербургского стадиона "Газпром Арена" произошла драка между фанатами "Зенита" и сотрудниками ОМОНа. Как сообщает "Чемпионат.com", инцидент произошел после матча четвертого тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1).
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Новый конфликт болельщиков с ОМОНом. На этот раз дубинками получили фанаты «Зенита»
Sports.ruвчера в 19:37
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