Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»Известия вчера в 19:15
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter журналиста издания «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина.
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с чего всё началось
«Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента, с тем чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем», — говорится в заявлении.RT на русскомвчера в 18:52
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