с чего всё началось

Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает RT со ссылкой на Twitter журналиста издания «Спорт день за днем» Дмитрия Зимина.

Спорт день за днем

Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»

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