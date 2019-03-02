Происшествия

Возле штаба Навального в Петербурге провели пикет «против педофилов»Московский Комсомолец 08:38

На здании штаба оппозиционера Навального в Санкт-Петербурге появилась надпись «штаб педофилов», через некоторое время прошел митинг, сообщает «Медиазона». Возле здания появились люди с плакатами.
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На фасаде штаба Навального в Петербурге написали «штаб педофилов»; перед зданием проходит пикет «в защиту детей»

В ночь на 2 марта в Петербурге на здании, где расположен штаб политика Алексея Навального, появилась надпись «штаб педофилов», сообщается в телеграм-канале «Протестный Петербург».
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«Педофилов под суд»: пикетчики у штаба Навального потребовали наказать активистов «Весны»

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Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией

Председатель комитета по межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель пригласил главу МИД Украины Павла Климкина на праздник по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Спорт

Путин прибыл в Красноярск на открытие Универсиады

Президент России Владимир Путин прибыл в Красноярск, где посетит открытие XXIX Всемирной зимней универсиады.
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Бывший министр обороны Украины Игорь Тенюх заявил, что украинские военнослужащие отказались стрелять по участникам "Русской весны" в 2014 году.
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Stern: западные эксперты недооценили ракету «Циркон»

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Джонни Депп подал в суд на Эмбер Херд за клевету

Голливудский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую супругу, актрису Эмбер Херд, передает Deadline.
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Министерство внутренних дел предлагает создать единый государственный реестр автомобилей, доступ к которому будут иметь все россияне.
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Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил с 88-летием бывшего президента СССР Михаила Горбачева, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российского лидера.
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Прибор миссии InSight начал бурение поверхности Марса

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Выставка трофейной техники в Керчи была перенесена на субботу из-за неблагоприятных погодных условий – сильного ветра.
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На журналистов РЕН ТВ напали в ходе съемок сюжета о «китовой тюрьме»

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В Ингушетии в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое полицейских при получении взятки от жителя республики, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
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Лидер сборной России по количеству медалей чемпионата мира-2019 Александр Большунов в интервью "СЭ" рассказал,что решение пропустить воскресную гонку было принято после разговора с тренером Юрием Бородавко.
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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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